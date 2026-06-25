Suprema Corte de Justicia autoriza el autoconsumo lúdico de marihuana

A través de un comunicado oficial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que determinó que una autorización sanitaria es válida para que algunas personas realicen autoconsumo lúdico de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC), "siempre que cada una de ellas sea reconocida expresamente como titular del permiso".

La SCJN detalló que este asunto tuvo su origen en 2022, "cuando nueve personas solicitaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo lúdico o recreativo de cannabis y THC, como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte".

"La autoridad negó la solicitud al considerar que la Ley General de Salud no le otorgaba facultades para emitir este tipo de autorizaciones, aun y cuando desde el 2021, la Suprema Corte había resuelto la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 y había expulsado del orden jurídico las normas que le prohibían a las autoridades expedir dicho permiso", se explica en el comunicado.

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Ante este escenario, las personas involucradas promovieron una denuncia por incumplimiento a la sentencia de este Alto Tribunal, mismo que la autoridad jurisdiccional declaró como fundado y en consecuencia, ordenó a la autoridad sanitaria expedir la autorización.

"En cumplimiento de esa determinación, la COFEPRIS emitió en 2022 una autorización sanitaria conjunta en favor de las nueve personas. Sin embargo, las promoventes interpusieron un recurso de inconformidad al estimar que la sentencia no había sido cumplida debidamente, pues sostenían que debía expedirse un permiso individual para cada persona beneficiaria".

"La Corte observó que la autoridad dejó sin efectos la negativa inicial y expidió una autorización que reconocía expresamente a las nueve personas como titulares del permiso para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo lúdico de cannabis y THC. Asimismo, destacó que todas contaban con copias certificadas de la autorización", se lee en el documento.