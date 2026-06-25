Reporte de joven baleado en la Supermanzana 91 de Cancún provoca intensa movilización

Una intensa movilización de patrullas se registró en el fraccionamiento Tumben Cuxtal, en la Supermanzana 91, en donde vecinos reportaron que un joven había resultado lesionado supuestamente por disparos, pero posteriormente, los policías municipales que arribaron al lugar confirmaron que presentaba algunos golpes.

Los elementos descartaron que se tratara de una agresión por disparos, mientras surgieron versiones de que fue un intento de privación de la libertad, cuando sujetos armados con pistolas pretendieron subirlo a la fuerza a un vehículo y en el forcejeo lo lesionaron a golpes.

En medio de la confusión, algunos vecinos comentaron que supuestamente el joven fue interceptado por trabajadores de un supuesto anexo, para ingresarlo por problemas de adicciones, sin que esto haya sido confirmado.

Los policías que acudieron al lugar, en el cruce de la calle 65 con Ibis, en una de las esquinas del conocido Parque La Unidad, localizaron al joven lesionado en una de las banquetas, en un área que se encuentra entre las avenidas Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo, conocidas como las rutas 4 y 5, respectivamente.

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Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas de este jueves en esta parte de la Supermanzana 91, donde las primeras versiones señalaron que el agraviado había sido lesionado a balazos, lo que generó la movilización policíaca.

Al lugar acudieron también familiares del joven, quien tiene su domicilio cerca del lugar de los hechos para brindarle ayuda y debido a que no llegaba una ambulancia, lo subieron a un vehículo particular para su traslado al Hospital General, bajo la custodia de patrullas de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

En este caso, elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) intervinieron para apoyar a los familiares del joven agraviado, con lo que realizaron el respectivo informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las investigaciones sobre un posible intento de privación de la libertad y lesiones.