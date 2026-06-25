México envía equipo de rescate a Venezuela tras terremotos; Sheinbaum confirma apoyo inmediato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal envió un equipo especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a Venezuela, tras los terremotos registrados la tarde del miércoles 24 de junio, con el objetivo de apoyar en labores de rescate y atención médica.

Durante la conferencia matutina realizada este jueves en Palacio Nacional, la mandataria expresó la solidaridad del Gobierno mexicano con la población venezolana afectada por el fenómeno natural, y confirmó que la asistencia forma parte de una respuesta inmediata de cooperación internacional.

Equipo de rescate y sanidad ya viaja a Venezuela

Sheinbaum detalló que el grupo enviado está integrado por personal de rescate y especialistas en atención sanitaria, quienes se trasladan a la zona de emergencia para coordinarse con autoridades locales una vez que arriben al país sudamericano.

Indicó que, tras establecer contacto con el gobierno venezolano y evaluar las condiciones en terreno, México determinará si es necesario enviar más personal o recursos adicionales para reforzar las labores de apoyo.

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Posible ampliación de la ayuda humanitaria

La presidenta señaló que el despliegue inicial podría ampliarse en función de las necesidades que se identifiquen en las próximas horas, siempre en coordinación con las autoridades venezolanas.

Subrayó que la política exterior de México mantiene como principio la solidaridad con los pueblos que enfrentan emergencias humanitarias, especialmente ante desastres naturales de gran magnitud.

Cooperación internacional ante emergencias

El envío de personal de Sedena se enmarca en los protocolos de asistencia humanitaria internacional del Gobierno mexicano, que contempla la participación de equipos especializados en búsqueda, rescate y atención médica en situaciones de desastre.

Con esta acción, México reafirma su disposición de colaborar en escenarios de emergencia fuera del país, particularmente en casos que requieren respuesta inmediata para salvaguardar vidas humanas.

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