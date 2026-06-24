Embajador de EU felicita a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños y destaca cooperación bilateral

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su cumpleaños y destacó su compromiso con el servicio público y la cooperación bilateral.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático estadounidense expresó sus buenos deseos a la mandataria mexicana y afirmó que ha visto de primera mano su disposición para servir al pueblo de México.

Johnson también subrayó la importancia de continuar el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos en beneficio de ambas naciones, en un contexto marcado por una agenda bilateral amplia que incluye seguridad, migración, comercio y cooperación regional.

Ronald Johnson reconoce trabajo conjunto con México

En su mensaje, el embajador estadounidense señaló que espera continuar colaborando con el Gobierno de México para fortalecer la relación entre los dos países.

La felicitación se suma a los mensajes enviados por distintos representantes internacionales a Claudia Sheinbaum, quien recibió saludos de funcionarios, líderes políticos y diplomáticos con motivo de su cumpleaños.

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El comentario de Johnson destaca en medio de una etapa en la que México y Estados Unidos mantienen conversaciones constantes sobre temas estratégicos para la región.

Cooperación bilateral, tema central entre México y EU

La relación entre México y Estados Unidos se mantiene como una de las más importantes para ambos gobiernos debido a la frontera compartida, el intercambio comercial y los asuntos de seguridad.

Happy Birthday, President @Claudiashein. I have seen firsthand your commitment to serving the people of Mexico and strengthening cooperation between our countries. I look forward to continuing our work together for the benefit of our nations. May God bless you in the year… pic.twitter.com/5eVbxQfKsE — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 24, 2026

En los últimos meses, ambas administraciones han sostenido reuniones y mesas de trabajo sobre tráfico de armas, migración, inversiones, comercio y coordinación contra organizaciones criminales.

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