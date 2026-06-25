Venezuela agradece apoyo de Claudia Sheinbaum tras terremotos; México enviará rescatistas y personal médico

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su reconocimiento al Gobierno de México y a la presidenta Claudia Sheinbaum por la solidaridad mostrada tras los terremotos que afectaron al país sudamericano y que han provocado una emergencia humanitaria de gran magnitud.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria venezolana destacó el respaldo recibido por parte de México luego de los movimientos telúricos registrados el pasado 24 de junio, los cuales dejaron cientos de personas fallecidas y heridas, además de importantes daños materiales en diversas regiones del país.

Delcy Rodríguez reconoce solidaridad de México

En su publicación, Rodríguez agradeció de manera pública la disposición del gobierno mexicano para colaborar en las labores de atención a la emergencia.

La funcionaria resaltó el mensaje emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció comunicación con las autoridades de ese país para coordinar la ayuda requerida.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum ofrece el apoyo de México a Venezuela tras terremoto de 7.1

El gesto fue interpretado como una muestra de cooperación entre ambas naciones frente a una de las tragedias naturales más severas registradas recientemente en Venezuela.

México prepara apoyo especializado

Como parte de la respuesta humanitaria, Sheinbaum informó que instruyó la preparación de asistencia para atender las necesidades más urgentes derivadas de los sismos.

De acuerdo con la mandataria mexicana, las autoridades venezolanas solicitaron apoyo principalmente en dos áreas: personal especializado en búsqueda y rescate, así como equipos de atención médica y sanitaria para reforzar la respuesta ante la emergencia.

La presidenta subrayó que México mantiene una tradición de solidaridad internacional ante situaciones de desastre y reiteró la disposición de su gobierno para colaborar con las labores de auxilio.

Cooperación ante la emergencia

El intercambio de mensajes entre ambos gobiernos ocurre mientras continúan los trabajos de rescate, atención a damnificados y evaluación de daños en Venezuela.

Expreso mi agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por el mensaje de solidaridad y el ofrecimiento de apoyo al pueblo venezolano. https://t.co/zr5gwv4qpn — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Las autoridades de ese país mantienen activos los protocolos de emergencia para atender a la población afectada por los terremotos, mientras la comunidad internacional comienza a movilizar recursos y asistencia técnica para apoyar las tareas de recuperación.

La respuesta de México se suma a las expresiones de solidaridad emitidas por distintos gobiernos y organismos internacionales tras la tragedia que ha conmocionado a Venezuela y a la región.

IO