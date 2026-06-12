Corte de EU permite a Trump mantener arancel global de 10% mientras avanza disputa legal

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos permitió que la administración del presidente Donald Trump mantenga en vigor el arancel global de 10 por ciento impuesto en febrero, mientras avanza la disputa legal contra estos gravámenes.

La decisión representa una victoria temporal para el gobierno estadounidense, ya que autoriza que las tasas sigan cobrándose pese a que el esquema arancelario de Trump enfrenta impugnaciones judiciales.

Los aranceles fueron aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y tienen una vigencia prevista hasta finales de julio, salvo que el Congreso autorice una extensión.

El caso se da después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de la política arancelaria anterior del mandatario, al considerar que no tenía facultades para imponer ciertos gravámenes bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional.

¿Qué decidió el tribunal sobre el arancel global de Trump?

El tribunal de apelaciones determinó que el gobierno de Donald Trump puede seguir aplicando el arancel global de 10 por ciento mientras se resuelve el proceso legal de fondo.

La medida no significa una validación definitiva de los gravámenes, sino una autorización temporal para que continúen vigentes durante la revisión judicial.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum defiende continuidad del T-MEC ante dichos de Trump: “beneficia a los tres países”

En mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York había fallado a favor de una demanda presentada por pequeñas empresas. En esa resolución, los jueces consideraron que los nuevos aranceles eran inválidos y que no estaban autorizados por la ley, al señalar que Trump se había excedido en la autoridad delegada por el Congreso.

¿Qué es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974?

La Sección 122 permite al presidente de Estados Unidos imponer aranceles globales de hasta 15 por ciento durante un periodo máximo de 150 días, cuando existan desequilibrios comerciales o problemas en la balanza de pagos.

Después de ese plazo, cualquier prórroga requiere aprobación del Congreso. Esta disposición no había sido utilizada antes como base para aplicar impuestos generales a las importaciones.

Tras el revés de la Corte Suprema, Trump recurrió a esta herramienta legal para sostener un nuevo esquema arancelario, aunque hasta ahora mantuvo la tasa en 10 por ciento y no la elevó a 15 por ciento, como había amenazado.

¿Qué aranceles de Trump fueron anulados por la Corte Suprema?

La Corte Suprema determinó que Trump no tenía autoridad para imponer aranceles bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977, conocida como IEEPA.

Esa norma había sido utilizada como base para una parte importante de la política arancelaria del presidente desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El fallo afectó los llamados aranceles “recíprocos”, con los que Washington buscaba reducir su déficit comercial con otros países. También impactó los gravámenes adicionales de 25 por ciento impuestos a México y Canadá, utilizados como presión para exigir mayores acciones contra el flujo de fentanilo.

A federal appeals court is allowing President Donald Trump to collect his temporary 10% global tariffs for now while the legal challenges against the trade levies proceed through the judicial system. https://t.co/qdDN5rwO7T — Washington Examiner (@dcexaminer) June 12, 2026

¿Qué sigue para los aranceles en Estados Unidos?

El proceso legal continuará mientras el gobierno de Trump defiende la aplicación del arancel global de 10 por ciento. Si el Congreso no extiende su vigencia, la medida expiraría a finales de julio.

En paralelo, Estados Unidos ya inició el proceso para devolver alrededor de 166 mil millones de dólares cobrados mediante los aranceles anulados por la Corte Suprema.

La resolución del tribunal de apelaciones mantiene abierta la disputa sobre los límites del poder presidencial en materia comercial y sobre el papel del Congreso en la imposición de aranceles.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO