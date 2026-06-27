Presidenta Sheinbaum Pardo presentó Plan Nacional de Maíz Nativo en Chiapas: “El maíz es la raíz de México”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este sábado 27 de junio el Plan Nacional de Maíz Nativo en Pijijiapan, Chiapas, como parte de su gira por la entidad y después de encabezar la inauguración de la Planta Productora de Moscas Estériles en Metapa.

Ante productores, campesinas y campesinos, la mandataria sostuvo que el maíz es parte central de la identidad nacional y recordó que México es el lugar de origen de esta planta domesticada por los pueblos antiguos.

Sheinbaum explicó que los primeros vestigios de maíz conservado tienen alrededor de 8 mil años y fueron localizados en cuevas de Tehuacán, Puebla, lo que muestra la relación histórica entre los pueblos originarios y este alimento.

¿Qué busca el Plan Nacional de Maíz Nativo?

La presidenta detalló que el programa, llamado “El maíz es la raíz”, tiene como primer objetivo garantizar bienestar para quienes siembran maíz, de modo que puedan producir para el autoconsumo familiar y generar excedentes para vender.

También busca conservar las semillas nativas, evitar que se pierdan las distintas razas de maíz y reducir la dependencia de semillas híbridas comercializadas por grandes empresas.

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Sheinbaum advirtió que, si el campo mexicano depende únicamente de semillas híbridas, las y los productores deberán comprarlas cada ciclo agrícola, en lugar de conservar y volver a sembrar sus propias semillas.

Apoyos técnicos, organización y valor agregado

La mandataria explicó que el programa contempla asistencia técnica mediante jóvenes y especialistas, además de la formación de comunidades milperas integradas por grupos de productores.

Estas comunidades podrán recibir recursos para maquinaria, equipo o herramientas que ayuden a mejorar la producción de manera colectiva.

Además, el plan contempla apoyos para dar valor agregado al maíz nativo, como la instalación de tortillerías comunitarias, producción de tostadas u otros proyectos que permitan vender mejor la cosecha.

Sheinbaum vincula maíz nativo con soberanía alimentaria

Durante su discurso, Sheinbaum afirmó que conservar el maíz nativo también significa defender la soberanía de México.

La presidenta señaló que la soberanía no solo implica proteger el territorio, sino también conservar las lenguas originarias, la cultura, los recursos naturales, la energía y la alimentación.

“El maíz nativo es de todas y todos los mexicanos”, sostuvo al comparar su defensa con la protección del petróleo y otros bienes nacionales.

Plan Nacional de Maíz Nativo. Pijijiapan, Chiapas https://t.co/2YZ9UMBNo9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 27, 2026

Programas sociales acompañan al campo

Sheinbaum también vinculó el Plan Nacional de Maíz Nativo con otros programas de bienestar, como Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Bienpesca, pensiones, becas y apoyos directos.

Aseguró que el objetivo de su gobierno es mantener una política pública dirigida al pueblo y especialmente a quienes producen los alimentos del país.

La presidenta cerró su mensaje al afirmar que su administración seguirá gobernando “con el pueblo y por el pueblo”, y sostuvo que la defensa del maíz nativo forma parte de la continuidad de la llamada Cuarta Transformación.

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