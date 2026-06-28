Claudia Sheinbaum entrega Viviendas para el Bienestar en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este domingo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la entrega de Viviendas para el Bienestar, como parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar el acceso a una vivienda digna y reducir el rezago habitacional en el país. El evento formó parte de la gira de trabajo que la mandataria realizó por la entidad durante este fin de semana.

Durante el acto, Sheinbaum destacó que el programa busca brindar certeza patrimonial a miles de familias, especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda, mediante esquemas de financiamiento, créditos y subsidios con enfoque social.

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La entrega en Chiapas forma parte de la meta nacional del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla 1.8 millones de acciones de vivienda durante la actual administración, incluyendo construcción, mejoramiento y regularización de hogares en distintas entidades del país.

La visita presidencial a Chiapas también incluyó actividades relacionadas con programas sociales, el fortalecimiento del sector agropecuario y la inauguración de la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado, como parte de una agenda enfocada en el desarrollo y bienestar de la entidad.