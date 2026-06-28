Ariadna Montiel rechaza señalamientos de The New York Times y acusa campaña contra Morena

Ariadna Montiel Reyes rechazó las versiones difundidas por The New York Times sobre una presunta colaboración de funcionarios de Morena con autoridades de Estados Unidos, al asegurar que forman parte de una campaña mediática impulsada para desacreditar al movimiento.

A través de un video difundido en redes sociales, sostuvo que este tipo de señalamientos forman parte de una narrativa que, afirmó, comenzó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuó durante la campaña y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Es lo mismo que han venido diciendo durante varios meses; es una campaña que inició contra el presidente López Obrador al llamarlo narcopresidente, y contra nuestra presidenta cuando fue candidata", expresó.

Montiel afirmó que Morena no encubrirá a ninguna persona que incurra en actos ilícitos, aunque también rechazó que se pretenda instalar una narrativa en contra del movimiento.

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"Nosotros no somos cómplices de nadie, nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento, contra nuestro proyecto, sea eso", declaró.

La dirigente señaló que el interés de diversos aspirantes por participar en los procesos internos de Morena se relaciona con los señalamientos difundidos en medios de comunicación y aseguró que el movimiento continuará respaldándose en los resultados de gobierno.

Asimismo, indicó que serán las autoridades mexicanas las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes, como ocurre en el caso de Sinaloa, y reiteró que Morena actuará dentro del marco de la ley y el Estado de derecho.