Mujer es abandonada por su acompañante tras accidente de motocicleta en Ciudad del Carmen

Mujer resulta lesionada y es abandonada por su acompañante tras accidente de motocicleta en la colonia Morelos

Una mujer identificada como Heidi, de aproximadamente 40 años de edad, resultó con una fractura en la pierna izquierda luego de sufrir un accidente de motocicleta la madrugada de este domingo sobre la Periférica Norte, a la altura de la avenida Camarón, en la colonia Morelos. Lo más indignante del caso fue que el conductor de la unidad, quien la acompañaba, la dejó abandonada en el lugar tras el percance.

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De acuerdo con testigos, la pareja viajaba a bordo de una motocicleta cuando, presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra la guarnición del camellón central. Debido al fuerte golpe, ambos ocupantes salieron proyectados y cayeron sobre el área de pasto del camellón.

Mientras la mujer permanecía tendida boca arriba con visibles lesiones y una aparente fractura en la pierna izquierda, el motociclista logró ponerse de pie, levantó la unidad y, con el argumento de que acudiría a avisar a los familiares de la lesionada, abandonó el sitio. Sin embargo, ya no regresó y hasta el momento se desconoce su identidad y paradero.

Ciudadanos que presenciaron el accidente acudieron de inmediato para auxiliar a la mujer y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos del grupo Nova, quienes le brindaron atención prehospitalaria y, tras valorar la gravedad de la lesión, determinaron trasladarla al Hospital Bienestar para recibir atención médica especializada.

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Durante la atención, Heidi manifestó que tiene una hija de nombre Janeth, quien reside en Isla Aguada, por lo que pidió a las personas que puedan identificarla o conocer a su familia que le hagan llegar el mensaje para que pueda acudir a Ciudad del Carmen y acompañarla durante su recuperación.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad del motociclista que la abandonó tras el accidente, por lo que se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.