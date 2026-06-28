Demanda ciudadana por topes y señaléticas en Champotón

Algunos vecinos de la colonia La Playa, en Champotón, exigen la colocación de reductores de velocidad y señales de alto, ante la cantidad de accidentes ocurridos. El percance más reciente ocurrió la tarde del sábado, en la esquina de la calle 20 con 15 A, donde lamentablemente perdió la vida un joven de 19 años a bordo de su motocicleta.

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Por Esto! realizó un recorrido por este sector, donde logró platicar con algunos vecinos como Gabriel Ordoñez, Ramiro Alfonso, María Guadalupe y Rosa Morales. Gabriela Ordoñez comentó que la falta de señaléticas y topes sobre la calle 20 representa una añeja demanda no sólo para los vecinos de las colonias La Playa, igual para el ISSSTE y Plan Chac. Asimismo, destacó que han ocurrido varios accidentes.

“Nosotros, en estos momentos estamos solicitando la intervención de las autoridades competentes. Han habido varios accidentes. Una vecina puso un tope con sus propios recursos y las autoridades lo quitaron”, añadió. Ante esta situación, los demás declarantes coincidieron en comentar que se requiere hacer algo, antes de que ocurran más desgracias, siendo la más reciente la del caso del joven J.T.D. de 19 años.