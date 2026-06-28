Conductor abandona auto tras accidente en San Román

Un automóvil compacto fue abandonado por su conductor luego de protagonizar un aparatoso accidente la mañana de este domingo sobre la Avenida Costera del Golfo, a la altura de la Torre de Cristal, en el barrio de San Román, dejando únicamente daños materiales.

De acuerdo con el reporte, el percance ocurrió alrededor de las 6:50 horas, cuando elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), que realizaban recorridos de vigilancia en el sector Baluartes, localizaron un vehículo Ford Fiesta, con placas DHE-450-C del Estado de Campeche, montado sobre el camellón central de la vialidad y con daños de consideración en la suspensión, el sistema de dirección y la carrocería.

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Las primeras indagatorias apuntan a que el conductor perdió el control del automóvil, presuntamente debido al exceso de velocidad y a que se encontraba bajo los influjos del alcohol, lo que ocasionó que se impactara contra la estructura del camellón central. Al inspeccionar la unidad, los agentes confirmaron que no había personas en su interior ni en los alrededores, por lo que se presume que el conductor abandonó el lugar antes del arribo de las autoridades, sin reportar el incidente ni esperar el deslinde de responsabilidades.

Para evitar riesgos a la circulación y restablecer el tránsito en una de las principales arterias de la ciudad, los policías solicitaron el apoyo de una grúa, que trasladó el vehículo al corralón, donde permanecerá bajo resguardo. Las autoridades iniciaron el procedimiento correspondiente para localizar al propietario de la unidad y determinar las circunstancias del accidente. En caso de acreditarse alguna infracción o responsabilidad administrativa, el conductor deberá cubrir los costos derivados del arrastre, resguardo del vehículo y las sanciones que establezca la normatividad vigente.