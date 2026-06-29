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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 29 de junio al 4 de julio? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 29 de junio al 4 de julio de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

29 de jun de 2026

1 min

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El propósito del programa Hoy No Circula es disminuir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
El propósito del programa Hoy No Circula es disminuir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 29 de junio al 4 de julio de 2026:

Lunes 29 de junio:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 30 de junio:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 1 de julio:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Tránsito de Quintana Roo aplicará multas a quienes se estacionen en los paraderos del Imoveqroo en Chetumal.

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Jueves 2 de julio:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 3 de julio:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 4 de julio:

En el 1er. sábado de julio en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los autos con holograma 1 y placas terminadas en impar, así como todos los vehículos con holograma 2 y los autos con placas foráneas.

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