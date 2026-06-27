¡Cero tolerancia! Multarán a quienes se estacionen en paraderos de autobús en Chetumal

La Dirección Estatal de Tránsito advirtió que habrá cero tolerancia para los automovilistas que se estacionen en los paraderos de autobuses del Instituto de Movilidad de Quintana Roo en Chetumal, por lo que a partir de la próxima semana comenzarán a aplicarse multas a quienes invadan estas áreas. La corporación también anunció vigilancia permanente en las rutas del transporte urbano y sanciones para quienes ocupen espacios destinados a personas con discapacidad.

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El director de la corporación, Efraín García Chávez, informó que concluyó el periodo de concientización dirigido a los conductores, por lo que ahora se hará cumplir el artículo 205 del Reglamento de Tránsito del Estado, que obliga a respetar la señalización y los espacios destinados al ascenso y descenso de pasajeros.

Durante 15 años, Chetumal permaneció sin servicio de autobuses urbanos, situación que provocó que numerosos paraderos fueran utilizados como estacionamiento para vehículos particulares; sin embargo, con la implementación del programa piloto de transporte público del Imoveqroo, que opera con unidades eléctricas, estos espacios retomaron su función original.

Actualmente, la capital del estado cuenta con 43 paraderos oficiales que forman parte de la red Movilidad para el Bienestar, MOBI, distribuidos sobre la ruta Sian Ka’an-Las Américas. La infraestructura está integrada por 13 parabuses y 30 señaléticas verticales para el ascenso y descenso de pasajeros. Además, aún permanecen algunos paraderos instalados en el 2011, aunque la mayoría se encuentra fuera de servicio o presenta un avanzado deterioro.

García Chávez explicó que en estos puntos identificados únicamente con señalética vertical las zonas restringidas están delimitadas con líneas amarillas, por lo que los automovilistas deberán respetarlas. Indicó que elementos de Tránsito realizarán recorridos permanentes para supervisar el cumplimiento de la norma, aunque no precisó el monto de las multas.

Añadió que en los próximos días se instalarán nuevos señalamientos y se repintarán las franjas amarillas en los puntos de ascenso y descenso, además de los espacios destinados a personas con discapacidad. Exhortó a la ciudadanía a respetar tanto los paraderos como los cajones señalizados con color azul y la simbología de accesibilidad, al señalar que estas acciones buscan mejorar la movilidad y garantizar el acceso seguro al transporte público en Chetumal.

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JGH