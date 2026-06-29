Ejército mexicano logra rescatar con vida a niño de 9 años entre los escombros en Venezuela tras devastadores terremotos

El Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare" del Ejército mexicano consiguió rescatar con vida a un niño de 9 años que permanecía atrapado bajo los escombros tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio.

La operación ocurrió en el municipio Vargas, en el estado de La Guaira, una de las regiones con mayores afectaciones y que fue declarada zona de desastre por las autoridades venezolanas. El rescate se convirtió en uno de los hallazgos con vida más relevantes desde que comenzaron las labores internacionales de búsqueda entre estructuras colapsadas.

¿Cómo logró el Ejército mexicano rescatar al menor?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el personal del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare" acudió a una construcción derrumbada ubicada sobre la avenida Corales, donde existía el reporte de que un menor permanecía atrapado en un espacio reducido entre los restos del inmueble.

Los rescatistas iniciaron las maniobras utilizando la técnica de llamado y escucha para detectar señales de vida. Una vez localizado el niño, comenzó un trabajo de corte, penetración y remoción controlada de escombros que se prolongó durante aproximadamente seis horas.

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Tras abrir un acceso seguro, el menor fue extraído con vida y recibió atención inmediata por parte de una célula del Servicio de Sanidad del Ejército mexicano, que le brindó los primeros auxilios antes de trasladarlo al Área de Concentración de Víctimas instalada en el Campamento Militar de Vargas para continuar con su valoración médica.

Brigadas internacionales mantienen la búsqueda de sobrevivientes

Mientras continúan las operaciones de rescate, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció el trabajo realizado por los equipos internacionales que participan en la emergencia.

Durante un encuentro con las brigadas de diferentes países, afirmó que la llegada de los rescatistas ha representado una esperanza para miles de familias afectadas por el desastre.

"A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza", expresó la mandataria al agradecer el esfuerzo conjunto con los cuerpos de rescate venezolanos.

Las cifras oficiales reportan hasta el momento mil 450 personas fallecidas y 3 mil 238 heridas a consecuencia del doble terremoto.

Más detalles sobre el rescate de este pequeño logrado por el ejército mexicano a más de 72 horas de los terremotos del Miércoles. Tiene 9 años, no 11 como le dijo a los rescatistas. Seguramente estaba desorientado por la deshidratación. Lo encontraron acostado entre sus padres… https://t.co/QMIA1KCFS5 — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) June 28, 2026

Más de mil 600 rescatistas apoyan la emergencia en Venezuela

Las autoridades venezolanas informaron que más de mil 600 especialistas en búsqueda y rescate ya se encuentran desplegados en distintas zonas del país. Además, se espera la llegada de otros 25 vuelos con personal y equipo especializado para reforzar las operaciones durante los próximos días.

Entre los países que participan en la misión humanitaria destacan México, El Salvador, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos. A esta lista se sumaron durante la madrugada del domingo una brigada procedente de India para instalar un hospital de campaña y un grupo de rescatistas de Costa Rica.

Las labores continúan principalmente en La Guaira y otras regiones severamente afectadas, donde los equipos internacionales mantienen la búsqueda de personas con vida entre los edificios colapsados.

IO