¿Dónde está La Guaira, Venezuela, la zona golpeada por los terremotos del 24 de junio?

La Guaira, una región costera ubicada en el norte de Venezuela, quedó bajo la atención internacional tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, que provocaron daños severos en infraestructura, viviendas y zonas cercanas a Caracas.

Este territorio se encuentra frente al mar Caribe y forma parte de la Región Capital venezolana. Su ubicación es estratégica porque funciona como conexión natural entre la costa y Caracas, además de concentrar infraestructura clave para el país, como el puerto de La Guaira y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

¿Dónde se ubica La Guaira en Venezuela?

La Guaira está situada en la franja costera central de Venezuela, al norte de Caracas. Es capital del estado del mismo nombre, antes conocido como Vargas, y se extiende entre el mar Caribe y la Cordillera de la Costa.

Su geografía explica parte de su importancia y también de su vulnerabilidad. La zona combina playas, avenidas costeras, áreas urbanas, comunidades asentadas en laderas y vías que conectan con la capital del país.

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La región también es conocida por su puerto marítimo, considerado uno de los accesos comerciales más importantes de Venezuela. Además, en su territorio se encuentra Maiquetía, donde opera el principal aeropuerto internacional que sirve a Caracas.

¿A qué distancia está La Guaira de Caracas?

La Guaira se encuentra a unos 27 kilómetros de Caracas por carretera, aunque la distancia suele mencionarse de forma aproximada como 30 kilómetros. El trayecto conecta la costa con la capital venezolana a través de una vía que cruza la zona montañosa entre ambas ciudades.

Esa cercanía hizo que los sismos del 24 de junio se percibieran con fuerza tanto en La Guaira como en Caracas. Sin embargo, los reportes iniciales señalaron que la región costera resultó una de las más afectadas por colapsos, daños estructurales y afectaciones en servicios.

¿Por qué La Guaira fue clave tras los terremotos?

La Guaira tiene un papel central en la emergencia porque concentra rutas de entrada y salida, infraestructura portuaria y aeroportuaria, además de zonas residenciales densamente pobladas.

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Por ello, los daños registrados en esta región impactaron no solo a sus habitantes, sino también a la movilidad y operación de servicios vinculados con Caracas.

Tras los terremotos, la atención se concentró en áreas como La Guaira, Maiquetía, Caraballeda y otras comunidades costeras, donde equipos de rescate y autoridades evaluaron daños en edificios, vialidades y servicios básicos.

La ubicación de La Guaira, entre el mar y la montaña, la convierte en una zona clave para entender el alcance de la emergencia sísmica que golpeó al norte de Venezuela.

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