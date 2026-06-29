Nueva réplica sacude Caracas y La Guaira tras devastadores terremotos en Venezuela

Un nuevo temblor sacudió la mañana de este lunes 29 de junio a Caracas y La Guaira, casi cinco días después del doble terremoto que dejó un saldo provisional cercano a mil 500 personas fallecidas en Venezuela.

El movimiento ocurrió poco después de las 07:00 h locales y provocó que numerosas personas salieran nuevamente de sus viviendas por temor a daños adicionales o nuevos derrumbes.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo magnitud 4.6 y su epicentro se ubicó 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Funvisis reporta magnitud de 4.2

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas estimó la magnitud del nuevo temblor en 4.2, con una profundidad de 2.9 kilómetros y epicentro a 10 kilómetros al este de La Guaira.

Se trata del movimiento más intenso registrado desde el miércoles pasado, cuando dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el norte del país en menos de dos minutos.

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Habitantes de La Guaira reportaron que la réplica se sintió con fuerza, aunque de forma distinta al terremoto principal.

No reportan daños adicionales

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que hasta el momento no existen reportes de nuevos daños en el territorio venezolano.

El funcionario confirmó que se trató de una réplica de intensidad moderada y aseguró que las autoridades mantienen el monitoreo de la situación.

Rescatistas trabajan contra reloj

El nuevo temblor ocurre mientras equipos venezolanos e internacionales continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

Las tareas de rescate se mantienen en una fase crítica, debido a que ya pasaron más de 72 horas desde los terremotos principales.

#sismo reportado por los usuarios de la app Sismo Detector a 14km de #Caracas, Venezuela. 620 reportes en un radio de 66km. Descarga la app desde https://t.co/jS9crK4Riw para recibir alertas en tiempo real pic.twitter.com/QiLWjML1w1 — Earthquake Network (@SismoDetector) June 29, 2026

Aunque las autoridades no han ofrecido una cifra oficial de desaparecidos, estimaciones citadas por organismos internacionales apuntan a decenas de miles de personas no localizadas.

La emergencia mantiene bajo alerta a Caracas, La Guaira y otras zonas afectadas, donde continúan los trabajos de rescate, atención médica, evaluación de daños y apoyo a familias damnificadas.

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