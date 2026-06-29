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Yucatán / Mérida

Mérida abre centro de acopio para apoyar a familias afectadas en Venezuela

La alcaldesa Cecilia Patrón informó sobre la apertura de un centro de acopio de víveres para Venezuela.

Por Redacción Por Esto!

29 de jun de 2026

1 min

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Se reciben víveres en Mérida que serán enviados a Venezuela
Se reciben víveres en Mérida que serán enviados a Venezuela / Especial

La ciudad de Mérida se solidariza con las familias afectadas en Venezuela mediante una campaña de apoyo impulsada por el Ayuntamiento, que habilitó un centro de acopio para recibir donativos de la ciudadanía.

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó que el Ayuntamiento dio el primer paso con la entrega de un donativo que será enviado para apoyar a las personas que atraviesan una situación complicada en Venezuela.

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“Cada aportación refleja el compromiso de una comunidad que extiende la mano a quienes hoy más lo necesitan”, señaló la alcaldesa al invitar a las y los meridanos a sumarse a esta iniciativa de solidaridad.

¿Dónde entregar donativos para Venezuela en Mérida?

Las personas interesadas en apoyar pueden llevar sus donativos al Centro de Acopio instalado en el Módulo de Atención Ciudadana, ubicado en los bajos del Palacio Municipal de Mérida.

El Gobierno venezolano contabiliza 855 edificios afectados, de los cuales 189 presentaron colapso total

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El centro de recepción estará disponible en los siguientes horarios:

  • Sábado y domingo: de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
  • Lunes y martes: de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

El Ayuntamiento de Mérida destacó que la participación ciudadana permitirá reunir más apoyos para las familias venezolanas que requieren ayuda, fortaleciendo los lazos de solidaridad desde la capital yucateca.

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