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Llega Roberto Lazzeri a Estados Unidos para asumir su cargo como Embajador de México

Tras ser propuesto por la Presidenta Sheinbaum y aprobado por el Senado de la República, Lazzeri llega a la Embajada en un momento clave de las negociaciones del T-MEC.

Por Redacción Por Esto!

23 de jun de 2026

1 min

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La Presidenta Sheinbaum propuso a Roberto Lazzeri para la Embajada de México en USA.
La Presidenta Sheinbaum propuso a Roberto Lazzeri para la Embajada de México en USA. / Foto: Cuartoscuro

A través de una publicación en redes sociales, la Embajada de México en Estados Unidos confirmó que el nuevo embajador mexicano en ese país llegó este día a la capital estadounidense, para tomar las riendas de esta representación diplomática.

Tras ser propuesto por la Presidenta Sheinbaum y aprobado por el Senado de la República, Lazzeri llega a la Embajada de México en USA en un momento clave de las negociaciones del T-MEC, y en un punto de colaboración bilateral muy importante para ambos países.

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“Roberto Lazzeri Montaño (@robertolazzeri) arribó hoy a Washington, D.C., para asumir la conducción de la Embajada de México en Estados Unidos (@EmbamexEUA)”.

“Llega con una agenda clara: proteger a nuestra comunidad, impulsar la prosperidad compartida de América del Norte y construir acuerdos que sirvan a ambos países”, publicó la embajada mexicana en su perfil oficial de X.

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