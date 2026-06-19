México y Reino Unido fortalecen su relación: celebran nuevo impulso comercial tras adhesión británica al TIPAT

México y Reino Unido continúan fortaleciendo su relación diplomática y económica. Así lo reflejó la reunión de trabajo que sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, con la embajadora británica en México, Susannah Goshko, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la dependencia federal, durante el encuentro ambas autoridades revisaron el estado de la relación bilateral y coincidieron en la importancia de impulsar una nueva etapa de cooperación entre ambos países, marcada por mayores oportunidades de comercio, inversión y colaboración estratégica.

La reunión ocurre en un momento clave para los vínculos entre México y Reino Unido, luego de que la nación europea formalizara su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), uno de los acuerdos comerciales más relevantes de la región Asia-Pacífico.

¿Qué temas abordaron México y Reino Unido en la reunión diplomática?

La SRE informó que Roberto Velasco y Susannah Goshko dialogaron sobre los sólidos lazos diplomáticos que han caracterizado la relación entre ambos países y analizaron mecanismos para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral.

Uno de los puntos centrales fue la incorporación del Reino Unido al TIPAT, un acuerdo comercial que reúne a varias economías de la región Asia-Pacífico y que permitirá ampliar las oportunidades para empresas e inversionistas mexicanos y británicos.

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Las autoridades destacaron que este paso representa una oportunidad para profundizar la integración económica y facilitar nuevos intercambios comerciales en sectores estratégicos.

La adhesión del Reino Unido al TIPAT abre nuevas oportunidades de negocio

Durante el encuentro, el subsecretario celebró la entrada del Reino Unido al tratado comercial, al considerar que contribuirá a incrementar el flujo de inversiones y el intercambio de bienes y servicios entre ambas naciones.

Según datos compartidos por la Cancillería mexicana, el comercio bilateral entre México y Reino Unido alcanzó los 6 mil 293 millones de dólares durante 2025, cifra que refleja la relevancia económica de la relación.

La incorporación británica al TIPAT permitirá que empresas de ambos países tengan acceso a mejores condiciones comerciales, además de fortalecer cadenas de suministro y fomentar nuevas inversiones en distintos sectores productivos.

📸 En la @SRE_mx, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión de trabajo con la embajadora de @UKinMexico, Susannah Goshko (@SusannahGoshko), con quien dialogó sobre los fuertes lazos diplomáticos y la revitalización de la relación… pic.twitter.com/gFqMyLoHfq — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 19, 2026

México busca ampliar sus alianzas económicas internacionales

La reunión también forma parte de la estrategia mexicana para fortalecer sus relaciones con socios comerciales clave en diferentes regiones del mundo.

En los últimos años, México ha impulsado una mayor diversificación de mercados y el fortalecimiento de acuerdos internacionales con el objetivo de ampliar oportunidades para las empresas nacionales y atraer nuevas inversiones.

Con la entrada del Reino Unido al TIPAT y el fortalecimiento del diálogo bilateral, ambos gobiernos buscan consolidar una relación económica más dinámica que contribuya al crecimiento comercial y a la generación de oportunidades de inversión en los próximos años.

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