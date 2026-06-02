Sheinbaum se reúne virtualmente con vicepresidente de España por bloqueos de la CNTE en el Centro de CDMX

Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México obligaron a modificar la agenda diplomática entre México y España.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este martes una reunión virtual con el vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, debido a que los bloqueos impidieron el traslado de la delegación ibérica a Palacio Nacional.

Carlos Cuerpo realiza una visita oficial a México acompañado por representantes empresariales y funcionarios españoles. Originalmente estaba previsto un encuentro presencial con la mandataria mexicana, pero las afectaciones viales derivadas de las protestas magisteriales obligaron a cambiar el formato de la reunión.

Protestas de la CNTE alteran agenda diplomática

La delegación española se encontraba en la sede de la Secretaría de Economía, desde donde se realizó la comunicación virtual con la presidenta mexicana.

En el encuentro también participaron altos funcionarios del Gobierno de México, entre ellos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

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Las manifestaciones de la CNTE mantienen bloqueos en diversos puntos del Centro Histórico, situación que ha afectado actividades gubernamentales, comerciales y de movilidad en la capital del país.

México y España buscan fortalecer comercio e inversión

Horas antes de la reunión con Sheinbaum, Carlos Cuerpo y Marcelo Ebrard encabezaron el Encuentro Empresarial España-México, donde destacaron la importancia de profundizar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Durante el evento, ambos gobiernos expresaron su intención de impulsar una nueva etapa de cooperación económica con metas ambiciosas para los próximos años.

Entre los objetivos planteados destaca la posibilidad de duplicar el comercio bilateral hacia 2030 y aumentar en al menos 50 por ciento los niveles de inversión entre ambos países.

España y México avanzamos en una hoja de ruta para reforzar nuestra relación bilateral. Tras el encuentro entre el presidente Sánchez y la presidenta Sheinbaum, damos seguimiento con pasos concretos.



Más allá de la confianza empresarial, crece también la confianza institucional. pic.twitter.com/NbE8kjqvBM — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) June 2, 2026

Acuerdo con la Unión Europea abre nuevas oportunidades

Los funcionarios señalaron que el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea ofrece un marco de mayor certidumbre para las empresas e inversionistas.

Marcelo Ebrard destacó que, pese al contexto de incertidumbre internacional, la relación económica entre México, España y la Unión Europea cuenta con reglas claras que permiten fortalecer proyectos de largo plazo.

La reunión ocurre además en un momento de acercamiento diplomático entre ambos gobiernos, tras la reciente visita de Claudia Sheinbaum a España y su encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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