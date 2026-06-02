Gobernación exhorta a la CNTE a continuar el diálogo y mesas de trabajo para alcanzar acuerdos

Este martes, representantes de la CNTE se reunieron con los titulares de Gobernación, SEP e ISSSTE para realizar mesas trabajo y entablar el diálogo en busca de alcanzar acuerdos, los cuales no se lograron durante el primer día de negociaciones.

En las calles, los maestros de la Coordinadora siguieron con las movilizaciones, protestas, plantones, que han afectado a la ciudadanía en la capital del país, así como en diferentes estados de la República, hasta obtener respuestas a sus peticiones.

Ante este escenario, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Mario Delgado, titular de Educación Pública; y Martí Batres, Director General del ISSSTE, hicieron un llamado a la CNTE para continuar el diálogo.

“Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México mantiene abierta la vía del diálogo, permanente, respetuoso y constructivo con maestras y maestros de la CNTE, desde las secretarías de Gobernación, Educación Pública, así como la dirección general del ISSSTE, hemos expresado nuestra voluntad para continuar con la mesa de trabajo en la revisión y atención de los temas que preocupan al Magisterio”, declaró Rodríguez Velázquez.

“Reiteramos el llamado a mantener abiertos los canales de comunicación para evitar el cierre de planteles que afecte la educación de niñas y niños y adolescentes de México con la culminación del ciclo escolar, y la obstrucción al libre tránsito de la ciudadanía por los bloqueos”, agregó la titular de Segob.

La secretaria Rosa Icela también afirmó que el gobierno respeta su derecho a manifestarse, siempre que sea de manera pacífica, pero también destacó el derecho de la ciudadanía para transitar libremente, algo que no ha sido posible por los bloqueos y movilizaciones.

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“Sobre la movilización de la CNTE, señalar que respetamos plenamente la manifestación pacífica, pero también el libre tránsito de la población que está viendo afectados sus derechos. Por razones de Protección Civil y debido a las maniobras que realizan grúas para el manejo de estructuras y trabes de gran peso, no se podía ocupar el Zócalo para una concentración, lo que fue debidamente informado a los maestros. Por esa razón, para evitar poner en riesgo a las personas, se colocaron vallas”, aseguró.

“Apelamos a los liderazgos responsables, un buen líder evita a toda costa poner en peligro a sus representados. En los gobiernos humanistas creemos en los acuerdos y la civilidad, condenamos cualquier acto de provocación, violencia y vandalismo, también el uso de cohetones, petardos, marros, y otros artefactos que solo ponen en peligro a los manifestantes y a la ciudadanía”, detalló la secretaria.

“La vía correcta para la solución de conflictos es el diálogo y la concertación. A las maestras y maestros de la CNTE, los exhortamos a continuar el intercambio directo en mesas de trabajo con la participación de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE. Hay dos mesas técnicas propuestas para trabajar, esperamos que tomen la decisión para nombrar a sus representantes”, concluyó.

Mario Delgado mencionó que hay toda la disposición de la Presidenta Sheinbaum para cumplir con el compromiso de desaparecer la Usicamm, por lo que también invitó a los maestros a la mesa técnica para establecer una iniciativa de manera conjunta y así se garanticen sus derechos con total transparencia.

Por su parte, Martí Batres, Director General del ISSSTE, reiteró el compromiso de seguir transformando al instituto para que ofrezca un mejor servicio, de mayor calidad, para las maestras y los maestros, así como la disposición para estudiar, discutir y acordar los lineamientos para fortalecer las políticas de las prestaciones.