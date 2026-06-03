USICAMM desaparecería este 2026: Mario Delgado anuncia ruta para eliminarla tras diálogo con la CNTE

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó este miércoles que el gobierno federal y la Comisión Nacional Única de la CNTE acordaron instalar una mesa plural para elaborar una iniciativa de reforma que elimine la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) antes de que concluya el año.

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Durante una conferencia de prensa, Delgado detalló que la reunión se llevó a cabo en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el director general del ISSSTE, Martí Batres; y autoridades de la SEP.

“Expusimos una ruta clara para desaparecer la USICAMM a través de la instalación de una mesa plural que elabore una propuesta de iniciativa de reforma para terminar con este órgano en diciembre de este año”, señaló el titular de Educación.

El funcionario agregó que se dará paso a un nuevo esquema para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros, el cual garantizará transparencia, el respeto a sus derechos laborales y erradicará la corrupción en los procesos.

“Reiteramos nuestra disposición para concretar la desaparición de la USICAMM y les formulamos un respetuoso llamado para continuar, a través del diálogo abierto y pacífico, con la construcción de acuerdos que beneficien al magisterio”, expresó Delgado.

¿Qué es la USICAMM y por qué la CNTE exige su desaparición?

La USICAMM fue creada en septiembre de 2019 como órgano desconcentrado de la SEP, tras la aprobación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en el marco de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa informamos sobre la mesa de diálogo que tuvimos con la Comisión Nacional Única de la #CNTE.



Estuvimos presentes en representación de nuestra Presidenta, @Claudiashein, la titular de @SEGOB_mx, @rosaicela_; el Director del @ISSSTE_mx, @martibatres, y… pic.twitter.com/ZdO3R1TBXe — Mario Delgado (@mario_delgado) June 3, 2026

Aunque su objetivo era regular los procesos de admisión y promoción docente, la CNTE la ha considerado uno de sus principales puntos de conflicto, al argumentar que mantiene prácticas burocráticas, opacidad y limitaciones al desarrollo profesional de los docentes.

En las últimas semanas, las movilizaciones de la CNTE se han intensificado en la Ciudad de México y otras entidades, con bloqueos y protestas que incluyen, además de la desaparición de la USICAMM, demandas como modificaciones a la Ley del ISSSTE de 2007 y mejoras salariales.

Esta mesa de diálogo representa uno de los compromisos más concretos del gobierno de Claudia Sheinbaum con el magisterio disidente.

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