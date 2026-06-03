CNTE rechaza prórroga del gobierno y exige soluciones antes del Mundial

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestó su inconformidad luego de que autoridades federales pidieran una prórroga para atender sus demandas en una ruta de trabajo que se extendería después del Mundial de fútbol.

El planteamiento fue realizado por representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, quienes sostuvieron un encuentro con integrantes del magisterio.

La propuesta generó molestia entre los maestros, quienes convocaron a una reunión a las 17:00 horas de este miércoles para definir los siguientes pasos de su movilización.

La CNTE mantiene protestas en distintos puntos de la Ciudad de México y exige respuestas antes de la Copa del Mundo, al considerar que sus demandas no pueden seguir aplazándose.

¿Qué propuso el gobierno federal a la CNTE?

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que el gobierno federal mantiene disposición para construir rutas viables y sostenibles que permitan atender los planteamientos del magisterio. También reiteró el compromiso de su dependencia con las organizaciones sociales y con los docentes.

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La funcionaria condenó cualquier acto de violencia contra integrantes de la CNTE y sostuvo que el gobierno no recurrirá a la represión para resolver conflictos sociales. Sin embargo, pidió que las manifestaciones se mantengan dentro del ejercicio pacífico de la libre expresión y sin afectar la vida cotidiana de la población.

Por su parte, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, explicó que se acordó trabajar de manera conjunta con los maestros, aunque señaló que las autoridades siguen a la espera de que la Coordinadora defina quiénes participarán en la mesa encargada de construir una propuesta.

¿Por qué se molestó la CNTE con el calendario presentado?

El secretario de Educación presentó una ruta de trabajo que contempla revisar propuestas del 16 al 20 de julio; elaborar una iniciativa entre el 21 de julio y el 17 de agosto; y exponerla a los maestros del 18 al 31 de agosto. Según ese calendario, el planteamiento sería presentado al Congreso de la Unión el 14 de septiembre.

NO HAY ACUERDO ENTRE CNTE Y GOBIERNO FEDERAL.



Tras una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; y el director general del ISSSTE, Martín Batres, (1/2) pic.twitter.com/vC3lS1lMHV — Yair Rodríguez (@JAIRRODRIGUES31) June 3, 2026

Delgado aseguró que, con esa ruta, en diciembre podría desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), y en enero se abriría una nueva etapa en la relación con el magisterio.

La propuesta no fue bien recibida por los docentes, quienes exigen soluciones antes del Mundial y consideran que el calendario retrasa la atención de temas prioritarios. Ante ello, integrantes de la CNTE retomaron sus manifestaciones en distintos puntos de la capital, mientras el conflicto permanece abierto.

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