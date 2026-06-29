Síguenos

Última hora

Campeche

Egresan 57 alumnos de la Primaria “Pdte. Lázaro Cárdenas” turno matutino en Hopelchén

México

Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano de la Cruz Roja México rescata con vida a persona en Venezuela

La emergencia continúa en las zonas afectadas, principalmente en La Guaria, donde miles de damnificados y desaparecidos son el objetivo de las brigadas de rescate.

Por Redacción Por Esto!

29 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Los rescatistas de la Cruz Roja viajaron a Venezuela el fin de semana.
Los rescatistas de la Cruz Roja viajaron a Venezuela el fin de semana. / Foto: @SRE_mx

A través de una publicaciones en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que uno de los rescatistas que viajó a Venezuela para participar en las acciones de rescate, tras los terremotos que sacudiera al país sudamericano, logró salvarle la vida a una persona.

"Como resultado de las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, uno de los especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Cruz Roja que partió el sábado de México, logró el rescate con vida de un adulto de 53 años".

La emergencia continúa en las zonas afectadas, principalmente en La Guaira, donde miles de damnificados y desaparecidos son el objetivo de las brigadas de rescate que llegan de diferentes países del mundo para participar en las labores de rescate.

Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Noticia Destacada

México reafirma apoyo a Venezuela tras terremotos; SRE da seguimiento a diálogo entre Sheinbaum y Delcy Rodríguez

"Nuestro reconocimiento a los héroes y heroínas cuya incansable labor fortalece, más que nunca, el espíritu solidario de las y los mexicanos y que continúan trabajando en favor del pueblo venezolano en estos momentos complejos", agregó la Cancillería en su publicación.

El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, envió 250 efectivos de las Fuerzas Armadas que permanecen en la zona del desastre, pero la mandataria afirmó que si es necesario se puede considerar aumentar la ayuda.

Te puede interesar