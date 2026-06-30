Embajador de EU reconoce liderazgo de Claudia Sheinbaum tras golpe financiero al CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este martes el trabajo coordinado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, luego de que Estados Unidos impusiera sanciones contra dos nacionales mexicanos y nueve entidades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.
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A través de sus redes sociales, el diplomático señaló que estas medidas reafirman el compromiso conjunto de ambos gobiernos para combatir el tráfico de fentanilo y la violencia generada por los cárteles.
Johnson enfatizó: “Bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, están trabajando juntos para obtener resultados que hagan que ambas naciones sean más seguras”.
Las sanciones buscan golpear las finanzas del CJNG, involucrado en el tráfico de drogas, armas, robo de combustible y otras actividades ilícitas que afectan a México y Estados Unidos.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial respecto a los nombres de los sancionados ni sobre los detalles de la cooperación bilateral en este caso.