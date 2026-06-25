Banxico mantiene tasa de interés en 6.50%: inflación baja, pero persisten riesgos por conflictos globales y tipo de cambio

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) determinó mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 6.50 por ciento, al considerar que la postura monetaria actual sigue siendo adecuada para enfrentar los desafíos económicos e inflacionarios que enfrenta el país.

La decisión fue tomada por unanimidad durante la más reciente reunión de política monetaria, en un contexto marcado por una desaceleración de la inflación, incertidumbre internacional y riesgos asociados a factores geopolíticos y comerciales.

Inflación muestra avances, pero aún enfrenta riesgos

Banxico destacó que entre abril y la primera quincena de junio de 2026 la inflación general registró una disminución, al pasar de 4.45 por ciento a 3.55 por ciento, impulsada tanto por la moderación de los precios subyacentes como de los no subyacentes.

En el mismo periodo, la inflación subyacente, considerada un indicador clave para medir la tendencia de los precios, descendió de 4.26 por ciento a 4.12 por ciento.

El banco central indicó que las expectativas de inflación para el cierre de 2026 presentaron una ligera mejoría, aunque las previsiones de largo plazo continúan ubicándose por encima de la meta permanente de 3%.

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Economía mexicana se recuperaría tras contracción

En su análisis, la institución señaló que la economía mexicana podría mostrar una expansión durante el segundo trimestre de 2026, luego de la contracción observada en los primeros meses del año.

Sin embargo, Banxico advirtió que continúan existiendo riesgos importantes para el crecimiento económico, tanto por factores internos como externos.

Entre ellos destacan la incertidumbre derivada de las políticas económicas de Estados Unidos, las tensiones geopolíticas internacionales y el comportamiento de los mercados financieros globales.

Peso mexicano se depreció y aumenta la incertidumbre global

El organismo informó que desde la última decisión de política monetaria el peso mexicano registró una depreciación frente al dólar, mientras que las tasas de interés de los valores gubernamentales disminuyeron en la mayoría de sus plazos.

A nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de referencia durante junio, mientras que los mercados financieros presentaron episodios de volatilidad.

Banxico también destacó que persiste la incertidumbre relacionada con el conflicto en Medio Oriente y sus posibles efectos sobre los precios internacionales de la energía y las cadenas de suministro.

Banxico prevé alcanzar la meta inflacionaria en 2027

La institución mantuvo su previsión de que la inflación general converja al objetivo de 3 por ciento durante el segundo trimestre de 2027.

No obstante, alertó sobre diversos factores que podrían presionar nuevamente los precios, entre ellos posibles interrupciones derivadas de políticas comerciales, conflictos geopolíticos, fenómenos climáticos, aumentos en costos de producción y una eventual depreciación adicional del peso.

Frente a este panorama, la Junta de Gobierno consideró que mantener la tasa de interés en 6.50 por ciento permitirá preservar condiciones monetarias consistentes con la estabilidad de precios.

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Banco de México reafirma compromiso contra la inflación

En su comunicado, Banxico reiteró que continuará evaluando cuidadosamente la evolución de la inflación, la actividad económica y los riesgos externos para determinar futuras decisiones de política monetaria.

Asimismo, subrayó que seguirá actuando con el objetivo de consolidar un entorno de inflación baja y estable, condición que considera fundamental para fortalecer el crecimiento económico y preservar el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

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