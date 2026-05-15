Rezago educativo afecta a 306 mil personas en Quintana Roo, alerta Secretaría de Bienestar

El rezago educativo en Quintana Roo persiste como una problemática que impacta a la población de entre 10 y 64 años, principalmente en las áreas con mayor marginación de la entidad.

La Secretaría de Bienestar señala que 306 mil 776 personas están en condición de rezago escolar, lo que representa el 16% de la población, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026.

El coordinador de la zona 03 del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJA), José Manuel Ramírez Fuente, reconoció que, después de la pandemia del COVID-19, los más afectados son menores desde los 10 años que vieron interrumpidos sus estudios de educación primaria.

Noticia Destacada Llegada constante de alumnos migrantes complica nivelación en escuelas de Quintana Roo

Actualmente, 505 estudiantes cursan niveles de educación inicial, primaria y secundaria; la mayoría reside en asentamientos irregulares de Cancún, y al menos 40 son de origen extranjero (Venezuela, Cuba y Guatemala).

A nivel estatal, la dependencia informó que más de 7 mil personas concluyeron su educación básica o iniciaron procesos de alfabetización durante el 2025, como resultado del fortalecimiento de jornadas y puntos de atención en distintos municipios de la entidad.

El aumento en la cobertura permitió atender a más ciudadanos de los previstos, consolidando el acompañamiento dirigido a jóvenes y adultos que buscan elevar su nivel académico. Para el 2026, el Instituto prevé mantener e incluso superar sus metas, al destacar que finalizar los estudios contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de los participantes.

Llaman a que se fortalezcan habilidades tecnológicas, idiomas y la inteligencia artificial. / Liza Vera

“Normalmente, el proceso de las convocatorias era lo que desanimaba en muchos casos, pero ahora únicamente las nuevas figuras que se integren al esquema deberán apegarse a los lineamientos establecidos”, mencionó.

El sector empresarial de Quintana Roo consideró favorable la decisión de mantener sin modificaciones el ciclo escolar 2025-2026, aunque advirtió que el reto principal del país sigue siendo enfrentar el atraso educativo derivado de la pandemia y construir una estrategia educativa de largo alcance.

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo, Jovita Portillo Navarro, señaló que el debate no debería centrarse únicamente en si las clases concluyen antes o después, sino en recuperar el aprendizaje perdido en los últimos años.

“Lo verdaderamente preocupante no era si las clases terminaban el 5 de junio o el 15 de julio. Lo importante es que México continúa discutiendo cómo reducir días de clase cuando aún arrastra uno de los mayores rezagos educativos del mundo tras la pandemia”, dijo.

Noticia Destacada Rezago educativo obliga a estudiantes de comunidad Quintana a trasladarse a Yucatán

Indicó que durante la emergencia sanitaria el país mantuvo los planteles cerrados hasta por 210 días, uno de los periodos más extensos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), situación que todavía tiene repercusiones en el aprendizaje y la permanencia escolar.

Afirmó que la rectificación de la Secretaría de Educación Pública da certidumbre a las familias, aunque también deja como lección la necesidad de evitar decisiones improvisadas en materia educativa.

Agregó que México requiere una política educativa de largo plazo enfocada en fortalecer habilidades tecnológicas, idiomas e inteligencia artificial, con el fin de evitar que el país continúe rezagado frente a otras economías.

“El futuro económico del país no se definirá únicamente en los grandes eventos internacionales; se construirá en las aulas”, sostuvo.