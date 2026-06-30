Presidenta Sheinbaum ve favorable la revisión del T-MEC, pero advierte que política arancelaria de Trump marcará las negociaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá mantienen una perspectiva positiva respecto al futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyo proceso formal de revisión inicia este 1 de julio.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que, aunque existe confianza en la permanencia del acuerdo comercial, las negociaciones estarán influenciadas por la política comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, particularmente por su estrategia de incrementar aranceles.

Sheinbaum sostuvo que la postura del mandatario estadounidense ha sido consistente desde el inicio de su administración y que el fortalecimiento de medidas arancelarias forma parte de su visión económica.

"Todos sabemos que la posición del presidente Trump es elevar aranceles a todo el mundo. No es un secreto; es esencialmente lo que hemos estado viviendo desde la llegada del presidente Trump a la Presidencia", expresó.

México afirma que llega preparado al proceso de revisión

La titular del Ejecutivo federal afirmó que el Gobierno de México ha cumplido con los compromisos necesarios para iniciar la revisión del tratado en condiciones favorables.

Explicó que durante los últimos meses se llevaron a cabo múltiples reuniones técnicas y diplomáticas entre los tres gobiernos para preparar esta nueva etapa del acuerdo comercial que entró en vigor en 2020.

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En ese sentido, destacó que existe un amplio respaldo del sector privado hacia la continuidad del T-MEC, debido a la integración de las cadenas de producción en América del Norte.

Según explicó, numerosas empresas con inversiones en México, Canadá y Estados Unidos dependen del funcionamiento del tratado para mantener sus operaciones y la competitividad regional.

"Los mayores defensores del tratado son los propios empresarios que tienen inversiones en los tres países y que participan en cadenas productivas compartidas", afirmó.

Destaca fortalecimiento de la relación con Canadá

Sheinbaum también resaltó el acercamiento entre México y Canadá en el contexto de la revisión del tratado.

Recordó la reunión reciente que sostuvo con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y aseguró que ambos gobiernos han identificado oportunidades para fortalecer el comercio bilateral y aumentar los flujos de inversión.

La presidenta consideró que la relación entre ambos países atraviesa un momento favorable y señaló que existen avances concretos en distintos sectores económicos.

Esperan anuncio oficial sobre el inicio de la revisión

La mandataria adelantó que este miércoles podría emitirse un comunicado conjunto relacionado con el inicio formal del proceso de revisión del T-MEC.

Asimismo, informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ofrecerá una explicación más amplia sobre el desarrollo de las negociaciones durante los próximos días.

#MañaneraDelPueblo. Subraya @Claudiashein que “hay optimismo porque todos los equipos quieren renovar el TMEC por 16 años más”, pero hasta mañana en la reunión se podrá saber cuál será la posición del gobierno de EU. pic.twitter.com/ncvexTff7T — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 30, 2026

De acuerdo con las reglas del tratado, si los tres países alcanzan un consenso para extender su vigencia, el acuerdo comercial se renovará automáticamente por 16 años adicionales.

En caso de no concretarse ese acuerdo, el T-MEC permanecerá vigente, pero entrará en un esquema de revisiones anuales, mecanismo previsto en el propio tratado y que podría prolongarse durante una década antes de una eventual conclusión de su vigencia original en 2036.

Mientras México y Canadá han reiterado públicamente su intención de mantener el acuerdo, Estados Unidos ha manifestado interés en revisar diversos aspectos relacionados con el sector automotriz, las reglas de origen y el acceso al mercado canadiense de productos lácteos, temas que podrían convertirse en algunos de los principales puntos de negociación durante esta nueva etapa del T-MEC.

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