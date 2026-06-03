Destrozada por la lluvia: carretera estatal Bacabchén-Dzitbalché lleva más de 4 años en el abandono

Completamente dañada se encuentra la carretera estatal Bacabchén-Dzitbalché, la cual lleva más de 4 años sin recibir mantenimiento a pesar de que ha sido reportada en diversas ocasiones; ahora en esta temporada de lluvias se ha deteriorado más, por lo que urge que las autoridades estatales intervengan para evitar accidentes, ya que es un camino muy concurrido y el más cercano para llegar a la ciudad donde muchos comerciantes llegan para poder comercializar su producto fresco que cosechan todos los días.

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Lo anterior lo dio a conocer el señor don Ponciano Tun Aké, quien aseguró que cada vez se le daba mantenimiento a esta carretera estatal por parte del gobierno debido a que les corresponde; sin embargo, ya lleva poco más de 4 años en el completo abandono y, a pesar de que se ha reportado en varias ocasiones, no se le ha dado el mantenimiento adecuado para evitar que se sigan deteriorando estas vialidades.

Aseguran que la vía lleva más de cuatro años sin recibir mantenimiento. / Erik Caamal

Tun Aké dijo que los que deben protestar son los mototaxis, ya que son los que diario transitan por este lugar y son un peligro, ya que llevan pasaje y es un riesgo estar esquivando estos baches, ya que esquivando uno, pero del siguiente no te salvas; por lo que narró una vivencia que le ocurrió al transitar en esta carretera estatal donde al tratar de esquivar un bache se resbala y se sienta en el tubo de su triciclo donde aplasta sus genitales, por lo que se detuvo para mitigar el dolor, por lo que dijo que son un peligro estos baches que se encuentran en casi 3 kilómetros de este tramo carretero.

Con la llegada de la temporada de lluvias, el deterioro de la carpeta asfáltica se ha agravado considerablemente, generando numerosos baches y daños en distintos tramos del camino; el señor Ponciano Tun Aké dijo que en años anteriores esta carretera recibía trabajos periódicos de conservación por parte del Gobierno del Estado, sin embargo, aseguró que actualmente permanece en completo abandono pese a los múltiples reportes realizados.

Asimismo, señaló que uno de los sectores más afectados es el de los mototaxistas, quienes circulan constantemente por esta carretera transportando pasajeros. Indicó que esquivar los numerosos baches se ha convertido en una tarea peligrosa que aumenta el riesgo de accidentes y daños a las unidades. Ante este panorama, los habitantes hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para atender esta demanda ciudadana y evitar que ocurran accidentes de mayor gravedad.

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JGH