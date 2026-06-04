Clima en Yucatán del 5 al 7 de junio: Conagua prevé calor intenso y lluvias aisladas este fin de semana

El ambiente caluroso a muy caluroso continuará en Yucatán durante este fin de semana, acompañado de lluvias aisladas y rachas de viento superiores a 40 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico del Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Las condiciones climáticas estarán asociadas al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el golfo de México, además de una vaguada térmica que favorecerá precipitaciones principalmente durante las tardes y primeras horas de la noche.

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Pronóstico del clima en Yucatán para viernes, sábado y domingo

Para el viernes 5 de junio se prevén lluvias aisladas en distintos puntos de Yucatán, así como ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido por la noche. Los vientos serán del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con posibles rachas superiores a 40 km/h, cambiando por la tarde hacia el noreste y norte en la zona costera.

El sábado 6 de junio continuará el ingreso de humedad y el calentamiento diurno favorecerá nuevamente lluvias aisladas en el estado. El ambiente seguirá siendo extremadamente caluroso, mientras que los vientos permanecerán del sureste con rachas fuertes, cambiando por la tarde hacia el este-noreste y norte en la costa yucateca.

Mientras tanto, el domingo 7 de junio, la interacción de humedad del mar Caribe y el golfo de México con una vaguada térmica mantendrá la probabilidad de chubascos en Yucatán. Además, persistirá el ambiente muy caluroso durante el día y cálido durante la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 40 km/h.

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Temperaturas en Yucatán durante el fin de semana

El viernes 5 de junio se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 39 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre 22 y 26 grados.

Para el sábado 6 de junio, las máximas incrementarán y podrían alcanzar entre 36 y 40 grados Celsius, con mínimas de 21 a 25 grados.

En tanto, el domingo 7 de junio las temperaturas máximas volverán a ubicarse entre 35 y 39 grados Celsius y las mínimas entre 21 y 25 grados.

Recomendaciones ante el calor y las lluvias en Yucatán

Ante las altas temperaturas previstas para este fin de semana, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades prolongadas bajo el sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, así como utilizar ropa ligera y de colores claros.

También se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y tomar precauciones ante posibles lluvias acompañadas de rachas de viento durante las tardes y noches.