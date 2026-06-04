Gobierno federal desplegará atención médica 24/7 y red nacional de salud para turistas durante Mundial 2026

Ante la llegada estimada de 5.5 millones de visitantes nacionales y extranjeros durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México anunció que cuenta con un plan integral de atención médica y vigilancia sanitaria que operará de manera permanente durante el desarrollo del torneo.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, detalló las acciones que se han implementado desde principios de año para atender cualquier eventualidad relacionada con la salud de los turistas que acudirán a las sedes mundialistas.

El funcionario explicó que las medidas abarcan no solo las ciudades donde se disputarán los encuentros, sino todo el territorio nacional, mediante la coordinación de instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE.

Recomiendan llegar vacunados contra el sarampión

Al responder a cuestionamientos sobre la posibilidad de vacunar a visitantes extranjeros contra el sarampión al ingresar al país, Kershenobich señaló que la principal recomendación es que las personas lleguen inmunizadas antes de emprender su viaje.

Explicó que la aplicación de la vacuna al momento de ingresar a México no permitiría desarrollar inmunidad de manera inmediata, por lo que insistió en la importancia de completar los esquemas de vacunación previamente.

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La recomendación ocurre en un contexto de vigilancia epidemiológica reforzada por los casos registrados en distintas regiones del mundo, situación que ha llevado a las autoridades sanitarias a fortalecer sus protocolos preventivos.

Brigadas médicas y atención de emergencias las 24 horas

El titular de Salud destacó que desde enero se trabaja en la planeación sanitaria para el evento deportivo, considerado uno de los mayores desafíos logísticos y de atención médica que enfrentará el país en los próximos años.

Como parte de la estrategia, se instalarán brigadas de atención en puntos estratégicos y se mantendrán equipos médicos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Asimismo, se reforzará el sistema de respuesta a emergencias mediante la coordinación con el número 911, con personal especializado preparado para atender incidentes de diversa naturaleza.

De acuerdo con el funcionario, los servicios estarán preparados para responder desde problemas de salud comunes entre viajeros, como trastornos gastrointestinales, hasta accidentes o situaciones médicas de mayor complejidad.

Red nacional de salud dará cobertura durante el torneo

Kershenobich aseguró que el sistema sanitario contará con los insumos necesarios para enfrentar la demanda adicional que podría generar el Mundial.

Además, indicó que las autoridades mantienen reuniones periódicas para evaluar riesgos, coordinar recursos y ajustar protocolos antes del inicio de la competencia internacional.

La estrategia contempla puestos de atención médica permanentes durante toda la duración del torneo, con el objetivo de brindar asistencia inmediata tanto a turistas como a residentes.

#MañaneraDelPueblo | David Kershenobich, titular de la @SSalud_mx, señaló que las autoridades mexicanas trabajan desde enero para implementar las medidas sanitarias y de atención médica en todo el país durante el #Mundial2026, con el fin de atender a visitantes nacionales e… pic.twitter.com/IuX7tGbri4 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 4, 2026

Mundial 2026 pondrá a prueba la capacidad sanitaria del país

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representará un reto sin precedentes para las autoridades mexicanas debido al volumen de visitantes que arribarán al país y a la necesidad de garantizar condiciones óptimas de salud pública.

El Gobierno federal sostiene que la coordinación entre instituciones médicas, los sistemas de emergencia y los equipos de vigilancia epidemiológica permitirá ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Con estas acciones, la administración federal busca asegurar que el Mundial se desarrolle bajo condiciones sanitarias adecuadas, protegiendo tanto a los aficionados que llegarán desde distintas partes del mundo como a la población mexicana que participará en la fiesta deportiva.

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