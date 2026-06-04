Sheinbaum aclara si habrá suspensión nacional de clases por el Mundial 2026; estados decidirán medidas para el 11 de junio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que el Gobierno federal contemple decretar una suspensión generalizada de clases o un día no laborable a nivel nacional con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, programada para el próximo 11 de junio.

Durante su conferencia matutina de este jueves 4 de junio desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de extender a todo el país las medidas anunciadas previamente en la Ciudad de México para facilitar la asistencia o el seguimiento del partido inaugural de la Selección Mexicana.

Sheinbaum explicó que las acciones adoptadas hasta ahora corresponden principalmente a acuerdos impulsados por autoridades locales y que cualquier determinación sobre suspensión de clases o flexibilización de horarios deberá analizarse de manera particular en cada entidad federativa.

Sheinbaum descarta suspensión nacional obligatoria por el Mundial

La titular del Ejecutivo federal señaló que el Gobierno de la Ciudad de México ha mantenido comunicación con autoridades laborales para establecer facilidades dirigidas a trabajadores del sector público durante la jornada inaugural del torneo.

Sin embargo, precisó que una eventual declaratoria de día no laborable a nivel nacional implicaría modificaciones sujetas a la legislación laboral vigente, lo que generaría obligaciones específicas para empleadores y centros de trabajo.

Por ello, indicó que no existe actualmente una propuesta federal para establecer un descanso obligatorio relacionado con la inauguración de la justa mundialista.

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Empresas privadas definirán posibles facilidades laborales

Respecto a los trabajadores de la iniciativa privada, la presidenta señaló que serán las propias empresas las que determinen si implementan esquemas especiales de trabajo, ajustes de horario o modalidades como el trabajo remoto durante los encuentros mundialistas.

Explicó que cualquier medida deberá surgir de acuerdos internos entre empleadores y trabajadores, sin que exista una disposición general emitida por el Gobierno federal.

La mandataria destacó que algunas recomendaciones podrían orientarse a facilitar el seguimiento de los partidos en las ciudades sede del torneo, particularmente donde se desarrollarán actividades vinculadas directamente al Mundial.

Estados tendrán autonomía para decidir sobre las clases

Sheinbaum también señaló que las decisiones relacionadas con posibles suspensiones de actividades escolares corresponderán a las autoridades estatales y educativas de cada entidad.

En ese sentido, recordó que las condiciones son distintas entre los estados que albergarán encuentros mundialistas y aquellos que no tendrán actividad directa relacionada con el torneo.

La presidenta mencionó que las autoridades locales podrán valorar medidas específicas para garantizar la movilidad, la seguridad y el desarrollo adecuado de los eventos programados en las sedes mundialistas.

Prioridad será garantizar el desarrollo de los partidos

La jefa del Ejecutivo subrayó que el objetivo principal será asegurar que existan las condiciones necesarias para la realización de la ceremonia inaugural y de los partidos programados en México.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano, los encuentros se disputarán en la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, entidades donde las autoridades analizan mecanismos para facilitar la logística y la movilidad durante el desarrollo del torneo.

Con ello, el Gobierno federal dejó en claro que no existe una decisión de carácter nacional para suspender actividades el próximo 11 de junio, por lo que cada estado y cada centro de trabajo determinarán las acciones que consideren pertinentes con motivo del arranque de la máxima justa futbolística.

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