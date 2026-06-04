Gusano barrenador llega a Texas: Estados Unidos activa alerta sanitaria y despliega medidas de emergencia para contener la plaga

La detección de un caso de gusano barrenador en el estado de Texas encendió las alertas de las autoridades sanitarias y agropecuarias de Estados Unidos, que ya pusieron en marcha una serie de acciones para impedir la expansión de esta plaga que representa una amenaza para la ganadería y la sanidad animal.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el caso fue identificado en un becerro de tres semanas de edad localizado en el condado de Zavala.

El animal presentó una infestación de larvas del denominado gusano barrenador del Nuevo Mundo en la región umbilical, lo que activó de inmediato los protocolos de contención previstos para este tipo de emergencias.

Estados Unidos refuerza vigilancia tras detectar el primer caso

Aunque hasta el momento se trata de un caso aislado, las autoridades estadounidenses determinaron fortalecer las medidas de vigilancia y control para evitar que el parásito se propague hacia otras regiones del país.

El USDA señaló que la presencia del gusano barrenador constituye un tema prioritario debido a las implicaciones que tendría para la industria pecuaria nacional.

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Por ello, se inició una respuesta coordinada entre organismos federales, estatales y autoridades locales encargadas de la salud animal.

Las autoridades recordaron que este parásito deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Una vez que las larvas emergen, se alimentan de tejido vivo, provocando lesiones que pueden agravarse rápidamente si no reciben tratamiento oportuno.

Implementan cuarentenas y controles en Texas

Como parte de las acciones de respuesta, se estableció un perímetro de vigilancia de 20 kilómetros alrededor del sitio donde fue localizado el animal afectado.

Dentro de esta zona se aplicarán restricciones al movimiento de ganado, inspecciones constantes y monitoreo sanitario para detectar posibles nuevos casos. Asimismo, se reforzará la supervisión en ranchos y unidades de producción pecuaria cercanas.

Las autoridades buscan identificar cualquier indicio de propagación antes de que la plaga logre establecerse en nuevas áreas, una situación que podría generar importantes afectaciones económicas para el sector ganadero.

As expected, @USDA_APHIS confirmed the detection of a New World Screwworm (NWS) fly in a 3 week old bovine in Zavala County, Texas. @USDA and Texas Animal Health @TAHC officials are taking immediate action to contain and eradicate NWS from the area.



For more… https://t.co/GJkUJl0XEI — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 4, 2026

Apuesta por la biotecnología para frenar la plaga

El plan de contención contempla también el fortalecimiento de una estrategia biológica utilizada históricamente para combatir al gusano barrenador: la liberación de moscas estériles.

Esta técnica consiste en dispersar millones de insectos incapaces de reproducirse para interrumpir el ciclo de reproducción de la especie y reducir gradualmente la población de la plaga.

Según las autoridades estadounidenses, actualmente ya se liberan cerca de cuatro millones de moscas estériles por semana mediante operaciones aéreas. Ahora, la estrategia será reforzada con nuevos mecanismos de dispersión terrestre para ampliar la cobertura en las zonas de riesgo.

Buscan evitar afectaciones a la industria ganadera

El gobierno estadounidense destacó que la detección temprana permitió activar rápidamente las medidas de respuesta. Aunque especialistas habían advertido la posibilidad de que el gusano barrenador ingresara al territorio nacional desde meses atrás, las acciones preventivas implementadas permitieron retrasar su llegada.

This evening, I hosted a call with Texas media alongside @USDA Under Secretary Dudley Hoskins and Texas animal health officials to provide an update on the confirmed detection of New World Screwworm (NWS) in South Texas and outline our immediate response efforts.



We briefed… pic.twitter.com/VI16BlRXYW — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 4, 2026

Ahora, el objetivo principal es replicar los esfuerzos que en décadas anteriores permitieron erradicar esta plaga de amplias regiones del continente, evitando impactos en la producción ganadera y reduciendo riesgos para la salud animal.

Las autoridades continuarán monitoreando la situación en Texas y no descartan ampliar las medidas de control si se detectan nuevos casos en las próximas semanas.

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