Metro CDMX restablece el servicio de la Línea 2 de Taxqueña a Cuatro Caminos.

El Metro de la CDMX informó por sus canales oficiales que el servicio de la Línea 2 se ha restablecido de Taxqueña a Cuatro Caminos. A pesar de que se ha señalado que el servicio se encuentra nuevamente en funcionamiento, se ha señalado que los trenes no harán paradas en ciertas estaciones.

Las estaciones en donde no habrá ascenso y descenso de pasajeros en Zócalo, San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Nativitas y Portales. Esto implica que los trenes pasarán de largo por los puntos anteriores, la información tiene la finalidad de que los usuarios tomen sus precauciones.

Metro CDMX restablece el servicio de la Línea 2. / X: @MetroCDMX

Aunado a esta información, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que a las 22:00 horas de este jueves, se reanudarán los dos tramos en operación de Tasqueña a Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Por lo que durante la tarde noche de hoy dichos tramos no funcionarán.

Para finalizar, se explicó que durante el día de mañana viernes 5 de junio, el servicio de la Línea 2 dará inicio de forma normal a las 5:00 horas, con corridas de trenes desde Tasqueña a Cuatro Caminos.

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