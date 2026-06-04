Mundial 2026: Gobierno de México asegura que cumplió todos los compromisos con FIFA; destacan mejoras en visas y migración

A siete días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México aseguró que ha cumplido con los compromisos establecidos con el organismo rector del futbol internacional para la organización del torneo que arrancará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la representante del Gobierno federal para la organización del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, afirmó que las autoridades mexicanas han concluido satisfactoriamente las tareas y requisitos acordados con FIFA, además de concretar ajustes y adecuaciones en diversos procesos operativos.

La funcionaria destacó que los trabajos realizados durante los últimos meses permiten que México llegue preparado para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, cuya realización se extenderá hasta el 19 de julio en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Simulacros y pruebas operativas fortalecieron la preparación

Cuevas explicó que la estrategia gubernamental se centró en dos grandes objetivos: la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la implementación de acciones sociales vinculadas al evento.

Como parte de la preparación, detalló que se realizaron recorridos técnicos y simulacros en los principales aeropuertos del país con el objetivo de optimizar la recepción de turistas, delegaciones deportivas, árbitros, directivos y personal relacionado con el torneo.

Indicó que estas pruebas permitieron identificar áreas de mejora y fortalecer los procedimientos migratorios y de atención a visitantes internacionales.

Noticia Destacada Gobierno federal desplegará atención médica 24/7 y red nacional de salud para turistas durante Mundial 2026

Destacan avances en visas y procesos migratorios

Uno de los principales logros señalados por la representante federal fue la modernización de los procesos de expedición de visas y control migratorio.

Según explicó, además de agilizar la documentación para jugadores, árbitros y representantes de FIFA, también se revisaron los procedimientos destinados al público general que viajará a México durante la justa mundialista.

Entre las acciones implementadas sobresalen la visa electrónica para ciudadanos brasileños, la ampliación de sistemas migratorios biométricos para más de 40 nacionalidades y nuevas herramientas digitales desarrolladas para facilitar el ingreso al país.

Aeropuertos registran tiempos récord de atención

La funcionaria destacó los resultados obtenidos durante los partidos de repechaje celebrados en Guadalajara y Monterrey durante marzo, los cuales sirvieron como pruebas operativas previas al Mundial.

De acuerdo con los datos presentados, los tiempos de procesamiento migratorio oscilaron entre 20 y 25 minutos en Guadalajara y alrededor de 15 minutos en Monterrey. En el caso de las delegaciones deportivas, el trámite completo para los pasajeros de un vuelo se realizó en aproximadamente 25 minutos.

Estos resultados, afirmó, colocan a los aeropuertos mexicanos entre los más eficientes del continente para la atención de grandes eventos internacionales.

#MañaneraDelPueblo | @GabyCuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el #Mundial2026, señaló que faltan 7 días para la inauguración de la Copa Mundial de Futbol y destacó que se han cumplido todas las condiciones establecidas por la #FIFA. En el ámbito de… pic.twitter.com/J6mLzhlLxU — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 4, 2026

México entra en la recta final rumbo al Mundial 2026

Con la cuenta regresiva en marcha, el Gobierno federal aseguró que continuará monitoreando de forma permanente los procesos relacionados con movilidad, seguridad, migración y atención a visitantes.

Las autoridades consideran que la experiencia obtenida en los simulacros y eventos de prueba permitirá garantizar una operación eficiente durante el Mundial 2026, torneo que convertirá a México en el primer país en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo.

El arranque del campeonato marcará el inicio de una movilización internacional sin precedentes para el país, que espera recibir a millones de aficionados procedentes de diversas regiones del mundo.

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