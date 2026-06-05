Búsqueda de Roxana Berenice Guzmán es prioritaria, afirma Fiscalía de Veracruz

La fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, aseguró que la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán es una prioridad para las autoridades estatales y federales, luego de que la comunicadora fue secuestrada hace tres días en su domicilio, ubicado en el municipio de Nanchital, al sur de la entidad.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal realizada en Coatzacoalcos, Veracruz, la funcionaria informó que las investigaciones se mantienen en curso y que ya se analizan las grabaciones disponibles del caso.

De acuerdo con la fiscal, este trabajo permitió identificar un vehículo presuntamente relacionado con los hechos, así como posibles rutas de desplazamiento.

Roxana Berenice Guzmán, directora y reportera del medio “Pulso Informativo del Sureste”, fue privada de la libertad tras la irrupción de un grupo de hombres armados en su domicilio. El hecho quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales.

¿Qué informó la Fiscalía de Veracruz sobre la búsqueda de Roxana Berenice Guzmán?

Lisbeth Aurelia Jiménez explicó que las autoridades realizan recorridos de búsqueda en distintos municipios de Veracruz.

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En estas acciones participan fuerzas estatales y elementos federales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

La fiscal también señaló que se realizan trabajos de inteligencia relacionados con comunicaciones vinculadas a la víctima. Aunque evitó dar más detalles para no afectar la investigación, afirmó que la localización de la periodista es un asunto prioritario.

En su mensaje, la funcionaria remarcó que en un país y en un estado encabezados por mujeres, la búsqueda de una mujer privada de la libertad debe atenderse con urgencia.

Sheinbaum afirma que lo más importante es encontrar a la periodista

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, por ahora, las autoridades aún no conocen la causa del secuestro, debido a que las investigaciones siguen abiertas. Sin embargo, subrayó que la prioridad inmediata es encontrar con vida a Roxana Berenice Guzmán.

La mandataria federal indicó que una vez que la periodista sea localizada, las autoridades podrán avanzar en el esclarecimiento de los motivos del ataque y en la identificación de los responsables.

Sheinbaum también reconoció que hay mucho trabajo por hacer para fortalecer la protección de periodistas en México, uno de los países con mayores riesgos para el ejercicio del periodismo. Además, afirmó que su gobierno trabaja con la gobernadora de Veracruz para garantizar seguridad a comunicadores y a la población en general.

Organizaciones como Artículo 19 y Amnistía Internacional pidieron a las autoridades desplegar todos los recursos necesarios para localizar a Roxana Berenice Guzmán y mantener informada a su familia.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, al menos 28 periodistas permanecen desaparecidos en México, mientras el país ocupa el lugar 122 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026.

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