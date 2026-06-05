Pemex anuncia inversión de 93 mil mdp para reactivar petroquímica y fertilizantes en Veracruz

El gobierno de México presentó en Coatzacoalcos, Veracruz, un plan de reactivación de la industria petroquímica y de fertilizantes como parte de la estrategia para fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia de importaciones en sectores clave para la economía nacional.

Durante la conferencia de prensa encabezada este viernes 5 de junio por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, destacó que Veracruz tendrá un papel central en el programa de fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), especialmente por su infraestructura industrial y su importancia en la producción de insumos estratégicos.

La funcionaria explicó que el petróleo y el gas no solo permiten producir combustibles, sino también materias primas para industrias como la agrícola, farmacéutica, automotriz, textil, química y de plásticos. Por ello, afirmó que recuperar la petroquímica nacional también representa un paso para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria.

¿Qué busca el plan de Pemex para Veracruz?

Juan Carlos Carpio, director de Pemex, informó que la empresa productiva del Estado ejecuta un plan integral para incrementar la producción nacional de petroquímicos y fertilizantes en los próximos años.

El objetivo es alcanzar 849 mil toneladas anuales de petroquímicos y más de cuatro millones de toneladas de fertilizantes por año. Para lograrlo, se contempla la rehabilitación de plantas existentes y la construcción de nueva infraestructura en complejos estratégicos.

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Entre los puntos clave se encuentran los complejos Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque, así como plantas de producción de fertilizantes en Poza Rica y otros proyectos vinculados con el sur de Veracruz.

¿Cuánto invertirá Pemex en petroquímica y fertilizantes?

Pemex prevé inversiones públicas y mixtas por 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030. Estos recursos serán destinados a proyectos de rehabilitación y nuevos desarrollos industriales para recuperar capacidad productiva.

Uno de los proyectos principales es el de etano-etileno, con una inversión de 30 mil millones de pesos para rehabilitar cinco plantas y servicios auxiliares en los complejos Cangrejera y Morelos. Con ello se busca producir 520 mil toneladas anuales de materias primas y generar más de seis mil empleos directos y ocho mil indirectos.

También se contempla el proyecto de aromáticos en Cangrejera, con 11 mil millones de pesos para rehabilitar ocho plantas y alcanzar 329 mil toneladas anuales de producción. En Cosoleacaque, Pemex invertirá 13 mil millones de pesos para acelerar la producción de amoniaco, con una meta de 957 mil toneladas por año.

#MañaneraDelPueblo. Los proyectos de inversión en las plantas de etileno y de proyectos aromáticos de @Pemex en Veracruz con 30 mil y 11 mil mdp de inversión. pic.twitter.com/gmQjjTxVlr — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 5, 2026

Fertilizantes y soberanía alimentaria, el otro eje del programa

El plan incluye la recuperación de plantas para producir urea y fertilizantes fosfatados, con una inversión de 13 mil 700 millones de pesos en los complejos Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos. La meta es llegar a 2.4 millones de toneladas anuales y generar miles de empleos directos e indirectos.

Además, Pemex proyecta el desarrollo de Escolín, en Poza Rica, donde se construirá una nueva planta de amoniaco y urea, junto con una unidad granuladora. Este proyecto contempla 25 mil millones de pesos de inversión y una producción estimada de 708 mil toneladas de urea granulada al año.

Con esta estrategia, el gobierno federal busca que Veracruz sea uno de los pilares de la recuperación industrial de Pemex, con impacto en la soberanía energética, la seguridad alimentaria y el desarrollo regional.

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