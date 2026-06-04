México y Alemania refuerzan relación con reunión de la Comisión Binacional "Alianza para el futuro"

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que se realizó una reunión con el gobierno de Alemania, con el objetivo de refrendar su relación estratégica.

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, y Johann Wadephul, ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, encabezaron la III reunión de la Comisión Binacional México-Alemania “Alianza para el Futuro”, que tuvo lugar en la sede de la Cancillería.

Durante la reunión, los dos funcionarios de Relaciones Exteriores reafirmaron el sentido estratégico de la relación que existe entre México y Alemania, además, destacaron el objetivo de incrementar sus intercambios en todos los ámbitos.

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"Reconocieron también la fluidez del diálogo político, como lo revela la visita del presidente federal Frank-Walter Steinmeier en marzo pasado, así como el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller federal Friedrich Merz en el marco de la Cumbre del G7 en Canadá el año pasado", se detalla en el comunicado.

El Canciller Velasco destacó que México y Alemania comparten una visión común sobre la importancia del multilateralismo, el Estado de derecho, los derechos humanos, el libre comercio y la cooperación internacional como herramientas para enfrentar los desafíos que tenemos a nivel global.

"Como miembros del G20, continuaremos impulsando modelos de desarrollo que permitan una transición inclusiva, sostenible y justa, sin dejar a nadie atrás (…) después de casi 10 años de no celebrar esta Comisión, estoy seguro que será la primera de muchas para traducir el diálogo político en iniciativas concretas", afirmó.