Sheinbaum Pardo acusa alianza entre ultraderecha de EU y México rumbo a elecciones de 2026 y 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las recientes acusaciones dirigidas contra funcionarios mexicanos, especialmente aquellas relacionadas con Sinaloa, forman parte de una estrategia política impulsada por grupos de ultraderecha en Estados Unidos que buscan influir tanto en las elecciones legislativas estadounidenses de 2026 como en los comicios federales de México programados para 2027.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que en las últimas semanas se ha desarrollado una campaña mediática y digital que intenta vincular al Gobierno de México y al movimiento que encabeza con actividades delictivas, mediante narrativas que se han difundido ampliamente en redes sociales.

Sheinbaum denuncia campaña política con fines electorales

La titular del Ejecutivo federal señaló que los acontecimientos recientes, entre ellos solicitudes de detención con fines de extradición contra ciudadanos mexicanos y diversos señalamientos públicos, forman parte de una ofensiva política sin precedentes.

De acuerdo con Sheinbaum, tras estos hechos se intensificó una campaña en plataformas digitales donde se han utilizado expresiones como “narcogobierno” y “narcopartido”, etiquetas que, aseguró, son promovidas por sectores conservadores de Estados Unidos vinculados a grupos políticos que buscan posicionar a México como tema central en sus campañas electorales.

La presidenta sostuvo que estos grupos pretenden utilizar la relación bilateral y los temas de seguridad como herramientas discursivas rumbo a las elecciones de noviembre de 2026 en Estados Unidos, al tiempo que buscan construir alianzas con sectores de la derecha mexicana de cara al proceso electoral de 2027.

Noticia Destacada AMLO publica carta sobre la relación México–Estados Unidos; cuestiona gobierno de Trump, y deja claro su apoyo a Sheinbaum

Acusa intentos de injerencia bajo el argumento del narcotráfico

Sheinbaum afirmó que históricamente algunos actores han intentado justificar acciones de intervención en asuntos internos de México utilizando como argumento el combate al narcotráfico.

En ese sentido, consideró que actualmente existe un intento de utilizar las investigaciones y acusaciones recientes como un mecanismo de presión política contra el país.

La mandataria reiteró que su gobierno mantendrá la cooperación internacional en materia de seguridad, pero siempre bajo los principios de respeto a la soberanía nacional y sin aceptar injerencias externas.

Defiende la carta publicada por López Obrador

La presidenta también se refirió a la reciente reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien difundió una carta en la que cuestionó la postura de algunos sectores del Gobierno estadounidense y expresó su respaldo a la actual administración federal.

Sheinbaum calificó el documento como un posicionamiento político emitido en un momento relevante para el país y defendió el derecho del exmandatario a expresar públicamente sus opiniones.

#MañaneraDelPueblo. “Históricamente han querido tener injerencia en la vida política interna de México bajo el pretexto del narcotrafico”, subraya @Claudiashein al comentar la carta de @lopezobrador_ pic.twitter.com/dDluNQ4fit — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 4, 2026

Asimismo, cuestionó las críticas provenientes de la oposición hacia López Obrador y aseguró que existe una doble moral en algunos sectores políticos que anteriormente demandaban su silencio y ahora cuestionan sus pronunciamientos.

Las declaraciones de la presidenta se producen en medio de un contexto marcado por tensiones políticas derivadas de investigaciones relacionadas con seguridad, así como por el inicio de los preparativos rumbo a los próximos procesos electorales en ambos lados de la frontera.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO