Presidenta Sheinbaum acusa provocación en protestas de la CNTE y descarta represión antes del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su administración no responderá con medidas represivas ante los actos de violencia ocurridos durante las recientes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a pesar de las provocaciones registradas en distintos puntos de la capital del país.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que algunos de los incidentes protagonizados por manifestantes buscan generar una reacción del Gobierno federal para proyectar una imagen de confrontación. Sin embargo, reiteró que su administración mantendrá la ruta del diálogo y la contención institucional.

“Lo que buscan es una respuesta represiva, pero eso no va a ocurrir”, señaló la titular del Ejecutivo al referirse a los disturbios registrados en el contexto de las protestas magisteriales.

Gobierno acusa intento de generar confrontación

Sheinbaum consideró que detrás de los actos vandálicos existe una estrategia orientada a provocar al Gobierno federal. En ese sentido, afirmó que algunos grupos están contribuyendo, de manera directa o indirecta, a narrativas impulsadas por sectores de la ultraderecha.

La presidenta argumentó que existe una coincidencia entre quienes promueven acciones violentas durante las manifestaciones y los discursos que buscan desacreditar a su administración. Por ello, insistió en que el objetivo sería generar un escenario de tensión política y social.

Asimismo, señaló que hechos similares ocurridos durante gobiernos anteriores no recibían la misma cobertura mediática ni el mismo nivel de atención pública que actualmente tienen las protestas del magisterio disidente.

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Escalada de protestas en instalaciones de la SEP

Las declaraciones de la mandataria se producen después de que presuntos integrantes de la CNTE ingresaran a instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México, donde realizaron acciones de protesta que incluyeron daños a accesos, casetas de vigilancia y colocación de mensajes relacionados con sus demandas laborales.

De acuerdo con reportes oficiales, durante los incidentes dos elementos policiales requirieron atención médica por lesiones menores y episodios de descompensación.

Las movilizaciones forman parte de la presión ejercida por la CNTE para exigir mejoras salariales, cambios en el sistema de pensiones y atención a diversas demandas laborales planteadas al Gobierno federal.

Llaman al diálogo en vísperas del Mundial 2026

En medio de la preocupación por el impacto que estas protestas podrían tener en la imagen del país a pocos días del inicio del Mundial de Futbol 2026, la presidenta insistió en que la prioridad será garantizar la estabilidad sin recurrir al uso de la fuerza.

Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que la CNTE le está haciendo el juego a la ultraderecha pero indica que no habrá represión. pic.twitter.com/jSjLQ1sCmI — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 4, 2026

Horas antes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado a las organizaciones sociales y al magisterio disidente para privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos.

El Gobierno federal mantiene abiertas las mesas de negociación con representantes de la CNTE, mientras las autoridades buscan evitar una escalada del conflicto en una etapa clave para la organización de la Copa Mundial de la FIFA, evento que tendrá a México como una de sus principales sedes a partir del próximo 11 de junio.

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