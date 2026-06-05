Quintana Roo concluye 56 canchas rumbo al Mundial 2026

El Gobierno de México informó que las 56 canchas contempladas para Quintana Roo dentro del programa Mundial Social ya fueron concluidas, como parte de las acciones previas a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA que se celebrará en Norteamérica.

Durante la “Mañanera del Pueblo”, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial, Gabriela Cuevas Barrón, explicó que estos espacios forman parte de una estrategia nacional para fortalecer la infraestructura deportiva y promover la convivencia comunitaria.

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A siete días del comienzo del Mundial 2026, el Gobierno de México presentó los avances de los planes e infraestructura ejecutados en este marco. Las acciones consideran dos ejes: el Mundial Social y el torneo internacional de futbol.

“En estos dos ejes, el Gobierno de México ha metido muchos goles. Primero, hemos cumplido con todas las condiciones que fueron establecidas desde un inicio con la FIFA.

“Algunas de ellas, claro que la renegociamos como ya les hemos informado, pero hoy podemos decir con mucha transparencia y claridad: compromiso cumplido”, afirmó Cuevas Barrón.

Los trabajos incluyeron la construcción, rehabilitación y adecuación de áreas en los 11 municipios para ampliar las opciones recreativas y promover la integración comunitaria. / POR ESTO!

La funcionaria detalló que, además de las canchas ya terminadas, continúan los trabajos de construcción y rehabilitación en distintas entidades del país, con un total de 3 mil 958 espacios en proceso.

Entre los estados donde se concluyeron las canchas o se rehabilitaron están: Nuevo León, con 517, Ciudad de México (455), Guanajuato (301), Sonora (118) y Quintana Roo (56). En el país son 2 mil 57 unidades, de ellas están en proceso 117.

En abril pasado, el Gobierno de Quintana Roo firmó un acuerdo para sumarse al Proyecto Mundial Social 2026 con una inversión superior a los 63 millones de pesos, que ese momento se dijo que era para la rehabilitación y construcción de 46 espacios deportivos en los 11 municipios, como parte de una estrategia que busca fortalecer el tejido social a través del deporte.

Se informó que el proyecto, impulsado con el respaldo del Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla la intervención de 26 canchas de fútbol -en modalidades 5, 7 y 11- y 20 multicanchas, con mejoras como pasto sintético, iluminación, drenaje y cercado perimetral.

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Conectividad del aeropuerto

Gabriela Cuevas también destacó el papel del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde se agilizaron procesos migratorios y de ingreso al país.

“Aquí destaca por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la visa electrónica para Brasil que ha tenido extraordinarios resultados. En segundo lugar, también tenemos el sistema migratorio biométrico que ya se aplica para más de 40 nacionalidades”, expuso.

En el caso de la emisión de permisos, migración y trámites de ingreso, se han realizado simulacros y recorridos en todos los aeropuertos de las ciudades sede y de los principales puntos turísticos, entre ellos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el de Cancún. Además, se agilizó la expedición de visas tanto del personal de la FIFA y jugadores como del público en general.

Despliegue del Plan Kukulcán

En materia de seguridad y protección, se mantiene el despliegue del Plan Kukulcán con recorridos y ejercicios de coordinación con los tres niveles de Gobierno en cada una de las ciudades sede y en Quintana Roo por el número de personas que han ligado para albergarse en Cancún.