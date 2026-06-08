Depresión Tropical Dos-E podría intensificarse antes de tocar tierra en Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la Depresión Tropical Dos-E podría intensificarse a tormenta tropical antes de ingresar a territorio nacional por las costas de Guerrero, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

De acuerdo con el organismo, el sistema mantiene condiciones favorables para fortalecerse durante las próximas horas.

Su circulación aumentará el potencial de lluvias torrenciales, inundaciones urbanas, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas del sur del país.

El fenómeno forma parte del temporal de lluvias que afecta a gran parte de México, con especial atención en Guerrero y Oaxaca, donde se prevén los acumulados más altos.

¿Dónde pegará la Depresión Tropical Dos-E?

El SMN indicó que el sistema se desplaza frente a las costas del Pacífico sur y podría ingresar por Guerrero si mantiene su trayectoria. Para este lunes se esperan acumulados de lluvia de hasta 250 milímetros en zonas de Guerrero y Oaxaca.

Noticia Destacada Se forma depresión tropical Dos-E; el lunes tocaría tierra y estos municipios están en riesgo

Estas precipitaciones podrían generar afectaciones en comunidades costeras, regiones montañosas y zonas urbanas con problemas de drenaje. También se prevén rachas de viento y oleaje elevado en costas del Pacífico sur.

Además de Guerrero y Oaxaca, el temporal provocará lluvias intensas en estados del occidente, centro y sureste del país.

¿Qué recomiendan las autoridades ante las lluvias?

Las autoridades pidieron evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles con corriente de agua, debido al riesgo de ser arrastrado. También recomendaron extremar precauciones en laderas, barrancas y zonas con antecedentes de deslaves.

#AvisoMeteorológico La #TormentaTropical #Boris se localiza a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, #Guerrero. Toda la información actualizada sobre este sistema en https://t.co/AuPmCtIsFi pic.twitter.com/bXkCkSoghB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

La población debe mantenerse informada por canales oficiales, ubicar refugios temporales y seguir las indicaciones de Protección Civil estatal y municipal.

En zonas costeras, se recomienda atender las restricciones a la navegación y evitar actividades en playa si hay oleaje elevado.

El monitoreo de la Depresión Tropical Dos-E continuará durante las próximas horas, ante la posibilidad de que alcance la categoría de tormenta tropical antes de tocar tierra en Guerrero.

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