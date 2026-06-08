Presidenta de México acusa provocaciones antes del Mundial 2026: “Buscan que haya represión”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que existen grupos que buscan provocar al Gobierno de México para generar un escenario de represión a pocos días de la inauguración del Mundial 2026.

Durante la conferencia matutina de este lunes 8 de junio, realizada en Palacio Nacional, la mandataria señaló que estos grupos no necesariamente están integrados por maestros, aunque sus movilizaciones ocurren en medio de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones.

Sheinbaum afirmó que la intención de estos sectores sería colocar como tema internacional que el Gobierno de México reprime manifestaciones antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las protestas antes del Mundial 2026?

La presidenta sostuvo que su gobierno esperará el desarrollo de las movilizaciones durante estos días, pero advirtió que no caerá en provocaciones.

De acuerdo con Sheinbaum, algunos grupos buscan que la nota internacional sea una supuesta represión contra maestros antes de la inauguración mundialista. Sin embargo, afirmó que ese escenario no ocurrirá y que las autoridades buscarán esquemas para garantizar tranquilidad.

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La mandataria reiteró que su administración no usará la represión como respuesta a las protestas y que se mantendrá atenta a las resoluciones que puedan darse en las próximas horas.

Inauguración del Mundial 2026 se realizará en paz, afirma Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que la inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en paz y de forma tranquila. El partido inaugural está programado para el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde México enfrentará a Sudáfrica.

La presidenta indicó que el gobierno federal trabajará para garantizar que la celebración se desarrolle sin incidentes y con condiciones de seguridad para asistentes, visitantes y población en general.

Diversos colectivos y organizaciones prevén movilizaciones en los días previos al arranque del torneo, con la intención de aprovechar la atención de medios internacionales durante el inicio de la justa mundialista.

#MañaneraDelPueblo. “Para el gobierno de México es importante señalar que la mesa de diálogo con la CNTE continúa”, subraya @rosaicela_, titular de @SEGOB_mx pic.twitter.com/j0kZwPm5Cq — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 8, 2026

Ante este escenario, las autoridades de la Ciudad de México preparan operativos de vialidad y seguridad en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula.

La mandataria insistió en que habrá una buena inauguración y que el gobierno buscará mantener el equilibrio entre el derecho a la manifestación y la seguridad del evento deportivo.

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