Profeco exhibe precios de gasolina, diésel y canasta básica en la mañanera de Sheinbaum

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó este lunes 1 de junio el reporte semanal de la sección “Quién es quién en los precios”, durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, informó que México se mantiene entre los cinco países de la OCDE con precios más competitivos en gasolina regular. De acuerdo con el reporte, al 29 de mayo el precio promedio nacional fue de 23 pesos con 67 centavos por litro, equivalente a 1.37 dólares.

¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en México, según Profeco?

Escalante destacó que la gasolina regular en México se vende a un precio menor que en la mayoría de los países de la OCDE. Como referencia, señaló que en California el costo equivalente es de 1.56 dólares por litro, aunque en Estados Unidos los precios varían según impuestos y cargos estatales.

En el caso del diésel, Profeco reportó un precio promedio nacional de 27 pesos con 25 centavos por litro. Además, informó que 69.3 por ciento de las estaciones ya cumple con el acuerdo establecido con gasolineros para mantener precios justos, cifra superior al 63.54 por ciento registrado la semana anterior.

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Profeco reporta precios de canasta básica, pan y atún

El funcionario recordó que el 29 de mayo se renovó el acuerdo con productores, comercializadores y cadenas de autoservicio para mantener la canasta PACIC de 24 productos por debajo de 910 pesos.

En el monitoreo semanal, la canasta más barata se encontró en Mega Soriana La Diana, en Acapulco, Guerrero, con un precio de 777 pesos. En contraste, la más cara fue ubicada en Chedraui Plaza América, en Coyoacán, Ciudad de México, con un costo de 954 pesos con 50 centavos.

Profeco también dio seguimiento al pan de caja, cuyo precio promedio fue de 45 pesos con 34 centavos. El precio más bajo se detectó en Chedraui, con 38 pesos con 73 centavos, mientras que el más alto fue en La Comer, con 53 pesos. En el caso del atún de 140 gramos, el promedio fue de 15 pesos con 23 centavos.

#MañaneraDelPueblo | @ivan_escalante, titular de la @Profeco, presentó los resultados del seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina



➡Precio promedio nacional al 29 de mayo: $23.67 pesos por litro

➡México se encuentra… pic.twitter.com/bXL5GJkpYX — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 1, 2026

Profeco advierte por reventa de boletos y fraudes rumbo al Mundial

Durante el reporte, Escalante también habló del monitoreo a la venta de boletos para eventos masivos y deportivos. La Profeco identificó posibles faltas a la Ley Federal de Protección al Consumidor en plataformas de venta secundaria, por lo que llamó a no comprar entradas en esos sitios ante la falta de garantías.

El titular de Profeco presentó además la edición especial de la Revista del Consumidor dedicada al Mundial Social, con estudios de calidad de pantallas LED, recomendaciones contra fraudes en viajes y boletos, así como comparativos de escuelas de futbol y servicios de conexión para quienes viajen al extranjero.

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