¿Habrá suspensión de clases y labores en Yucatán por la inauguración del Mundial 2026? Esto dijo Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la posible suspensión de clases y la aplicación de “home office” por la inauguración del Mundial de Futbol 2026 no será una medida obligatoria en todo el país, por lo que cada estado decidirá si aplica cambios en sus actividades el próximo jueves 11 de junio.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre la posibilidad de suspender labores y actividades escolares debido al arranque de la Copa del Mundo 2026, evento que tendrá como sedes principales a la Ciudad de México, Nuevo León y Guadalajara.

Sheinbaum explicó que, hasta ahora, las conversaciones para implementar medidas especiales se concentran únicamente en las ciudades sede del Mundial 2026, donde se prevé una importante movilización de personas y afectaciones viales por los eventos inaugurales.

“Ya a nivel nacional es distinto, cada estado tiene que tomar su propia decisión”, afirmó la Presidenta durante la conferencia.

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¿Habrá suspensión de clases en Yucatán por el Mundial 2026?

Hasta el momento, autoridades estatales de Yucatán no han informado oficialmente si habrá suspensión de clases, reducción de horarios o implementación de “home office” para trabajadores del sector público el próximo 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026.

La incertidumbre ha generado dudas entre estudiantes, trabajadores y empresas en la entidad, especialmente ante la expectativa que existe por el inicio de la justa mundialista.

En caso de anunciarse alguna medida extraordinaria en Yucatán, esta tendría que ser confirmada por el Gobierno estatal, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) o las dependencias correspondientes.

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Sin embargo, se prevé que esto no ocurra, ya que el calendario escolar fue modificado para concluir el 26 de junio, además de que al no ser sede mundialista, no se tendrán afectaciones en la movilidad de la entidad,

Mundial 2026 iniciará el 11 de junio

El Mundial de Futbol 2026 será uno de los eventos deportivos más importantes de los próximos años y contará con partidos en México, Estados Unidos y Canadá.

México albergará encuentros en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ciudades donde se espera una alta afluencia turística, operativos especiales de movilidad y posibles ajustes en actividades laborales y escolares.

Por ahora, en Yucatán no existe un anuncio oficial sobre suspensión de actividades por la inauguración del Mundial 2026.