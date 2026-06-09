Tormenta Boris deja árboles caídos, daños en enramadas y derrumbes en Guerrero

La Tormenta Tropical Boris dejó afectaciones preliminares en varios municipios de Guerrero, donde se reportaron árboles caídos, daños en enramadas, un techo colapsado, un poste de la Comisión Federal de Electricidad derribado y un derrumbe por las lluvias registradas en las últimas horas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal informó que, hasta el corte de las 19:00 horas del lunes, se contabilizaron daños en al menos ocho municipios como consecuencia de las precipitaciones y el oleaje asociado al sistema tropical.

De acuerdo con el reporte oficial, las afectaciones se registraron en Acapulco, Tixtla, Tlapa, Zihuatanejo, La Unión, Juan R. Escudero y Tecpan, donde personal de emergencia mantiene labores de atención y retiro de obstáculos en vialidades.

¿Qué daños provocó la tormenta Boris en Guerrero?

Protección Civil estatal reportó la caída de 10 árboles, daños en nueve enramadas, el colapso de un techo, un poste de la CFE derribado y un derrumbe.

En Acapulco se registró la caída de cuatro árboles en la vía pública, además de un poste de energía eléctrica y una enramada afectada por el fuerte oleaje en la zona de Puerto Marqués.

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Los árboles caídos fueron retirados de distintos puntos, entre ellos el bulevar de Las Naciones, el fraccionamiento Marina Diamante, Costa Azul, la colonia Renacimiento y la vialidad hacia la carretera Acapulco-Pinotepa, a la altura del poblado El Tejoruco.

Autoridades mantienen atención por lluvias en la entidad

Las autoridades estatales mantienen el monitoreo en zonas de riesgo debido a que las lluvias asociadas con Boris pueden ocasionar nuevos deslaves, caída de árboles, incremento en cauces y afectaciones en caminos.

Personal de la SGIRPCGRO realizan recorridos en Atoyac y Benito Juárez para verificar posibles afectaciones tras lluvias ocasionadas por la baja presión tropical que se presenta. pic.twitter.com/kG0beNFIvt — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) June 9, 2026

Protección Civil llamó a la población a evitar cruzar corrientes de agua, no permanecer cerca de árboles, postes o estructuras inestables, y atender los avisos oficiales mientras continúen las lluvias.

El reporte preliminar podría actualizarse conforme avancen las labores de supervisión en comunidades y zonas costeras de Guerrero.

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