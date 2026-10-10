Huracán Simón categoría 4: Protección Civil pide resguardarse desde las 16:00 horas y advierte que tocaría tierra mañana domingo

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población de municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit resguardarse a partir de las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre de 2026, ante la aproximación del huracán Simón, que se mantiene en categoría 4.

A través de un mensaje difundido en la cuenta oficial de X de la dependencia, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció medidas extraordinarias de prevención, entre ellas la suspensión temporal de la movilidad y las actividades no esenciales en las zonas de riesgo.

La funcionaria explicó que el objetivo es reducir la exposición de la población a los efectos del ciclón, que presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora.

¿A qué hora y dónde tocará tierra el huracán Simón?

Laura Velázquez informó que, de acuerdo con el pronóstico actualizado a las 09:00 horas de este sábado, el huracán Simón podría tocar tierra durante la mañana del domingo 11 de octubre, entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

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El ciclón se localizaba a 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con desplazamiento hacia el norte a 6 kilómetros por hora.

Para este sábado y domingo se pronostican lluvias extraordinarias superiores a 250 milímetros en Michoacán, Colima y Jalisco, con riesgo de inundaciones, deslaves y crecimiento de ríos y arroyos.

¿En qué municipios deben resguardarse desde las 16:00 horas?

La CNPC informó que la suspensión temporal de movilidad y actividades no esenciales comenzará a las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre en los siguientes municipios:

Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

Colima: Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala.

Michoacán: Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas.

Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.

Velázquez Alzúa precisó que la medida permanecerá vigente durante el periodo de mayor riesgo y hasta que las autoridades determinen que existen condiciones para reanudar las actividades.

Protección Civil pide evacuar zonas de riesgo antes de las 16:00 horas

La coordinadora nacional llamó a la población a permanecer en sus viviendas a partir de las 16:00 horas, siempre que estas se encuentren en lugares seguros.

En caso de habitar en zonas susceptibles de inundaciones o deslaves, o en inmuebles que no garanticen condiciones de seguridad, la recomendación es evacuar y trasladarse a los refugios temporales antes de las 16:00 horas.

Mensaje urgente a la población sobre el huracán #Simon https://t.co/USLwolLipu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026

También pidió suspender actividades comerciales y recreativas, evitar traslados no esenciales y no circular por carreteras o caminos próximos a ríos y arroyos.

La funcionaria señaló que el Gobierno federal mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales mediante un puesto de comando instalado en la base naval de Puerto Vallarta, Jalisco.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada por canales oficiales y atender cualquier instrucción de evacuación emitida por Protección Civil.

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