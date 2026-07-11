Gobernador Esteban Villegas cierra filas con Claudia Sheinbaum: “México requiere unidad y Durango está para apoyar”

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el evento Vivienda para el Bienestar, realizado este sábado en Gómez Palacio, al asegurar que la entidad mantiene una relación de coordinación y trabajo conjunto con el Gobierno federal.

En su mensaje, el mandatario estatal pidió a los asistentes recibir con un aplauso a la primera presidenta de México y aseguró que tanto Durango como la región lagunera consideran a Sheinbaum una aliada y amiga.

“Durango es su casa”, expresó el gobernador al destacar la importancia de la gira de trabajo presidencial y los beneficios que traerán los programas de vivienda impulsados por la Federación.

Destacan la importancia de garantizar viviendas dignas

Villegas señaló que la entrega de viviendas, escrituras y constancias de finiquito representa más que un trámite administrativo, ya que brinda certeza jurídica y permite a miles de familias acceder a un patrimonio propio.

El mandatario afirmó que la construcción de viviendas dignas contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores que enfrentan mayores rezagos sociales.

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Asimismo, destacó que la colaboración entre los tres niveles de gobierno ha permitido avanzar en proyectos que buscan reducir las desigualdades y generar mejores oportunidades para las familias duranguenses.

“En Durango no hay colores ni ideologías cuando se trata del bienestar”

Durante su discurso, Esteban Villegas hizo un llamado a la unidad y aseguró que en Durango prevalece la disposición de trabajar sin distinciones partidistas.

El gobernador subrayó que los alcaldes, legisladores y representantes populares del estado han privilegiado la colaboración institucional para impulsar proyectos estratégicos y atraer nuevas inversiones.

También destacó el impacto que tendrá el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, al considerar que transformará las condiciones de vida de miles de familias de la región.

Durango ofrece respaldo al Gobierno federal

En la parte final de su intervención, el mandatario estatal expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante los desafíos nacionales e internacionales que enfrenta el país.

Vivienda para el Bienestar. Gómez Palacio, Durango https://t.co/SpXNU39PRB — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 11, 2026

“México requiere de unidad y de una sola voz”, afirmó Villegas, quien sostuvo que Durango está dispuesto a respaldar las políticas del Gobierno federal y colaborar en las acciones que beneficien a la población.

El gobernador concluyó reiterando que la entidad mantendrá las puertas abiertas al trabajo coordinado con la Federación y aseguró que la región lagunera seguirá siendo un aliado en los proyectos impulsados por la administración de la presidenta Sheinbaum.

IO