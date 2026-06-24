Gobernador de Durango aclara que su visa de EU no fue cancelada: “Está en alerta amarilla”

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aclaró que su visa para ingresar a Estados Unidos no fue cancelada, aunque reconoció que se encuentra sujeta a una alerta amarilla que deberá atender ante un consulado estadounidense.

El mandatario estatal, militante del PRI, explicó que la última vez que ingresó a territorio estadounidense se activó una revisión migratoria y que las autoridades consulares deberán determinar el motivo.

Según dijo, podría tratarse de un caso de homonimia, es decir, una coincidencia de nombre con otra persona.

Villegas rechazó las versiones que señalaban una supuesta cancelación de su visa por parte del gobierno de Donald Trump y aseguró que el procedimiento se encuentra en revisión.

Esteban Villegas habla de posible homonimia

El gobernador explicó que fue informado sobre una alerta amarilla relacionada con su documento migratorio, por lo que deberá presentarse ante autoridades consulares de Estados Unidos para aclarar la situación.

Aunque no precisó cuándo se activó la alerta ni en qué punto de ingreso ocurrió, sostuvo que no existe una cancelación formal del visado.

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El mandatario afirmó que el asunto podría estar relacionado con una coincidencia de identidad y que esperará la revisión correspondiente.

Revisión de visas genera atención política en México

El caso de Esteban Villegas ocurre en medio de reportes sobre revisiones, suspensiones o cancelaciones de visas estadounidenses a políticos mexicanos de distintos partidos.

En semanas recientes, diversos nombres de exgobernadores, legisladores y funcionarios han sido mencionados en este contexto, lo que ha generado preocupación en círculos políticos y legislativos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una política de no comentar públicamente casos individuales de visado por razones de privacidad.

AL MOMENTO El cerco de Estados Unidos sobre políticos mexicanos sigue apretando a las cabezas de gobierno estatal. El último ha sido el gobernador de Durango, Esteban Villegas, que ha reconocido que las autoridades estadounidenses han puesto una alerta amarilla en su visa. "Fui… — Ana Ma. (@RiosAnaMa) June 24, 2026

Gobernadores y legisladores enfrentan mayor escrutinio

Las revisiones migratorias han adquirido relevancia debido a que pueden afectar agendas binacionales, reuniones comerciales, giras de trabajo y actividades de cooperación entre México y Estados Unidos.

En el caso de los estados fronterizos y del norte del país, el acceso a territorio estadounidense suele formar parte de la agenda institucional de sus gobiernos.

Con su aclaración, Esteban Villegas buscó cerrar versiones sobre una presunta cancelación de visa y sostuvo que atenderá el proceso correspondiente ante las autoridades consulares.

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